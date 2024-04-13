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إيران تهدد: أي دولة ستفتح مجالها أمام إسرائيل لمهاجمتنا ستواجه ردنا الحاسم

بقلم
إيران تهدد: أي دولة ستفتح مجالها أمام إسرائيل لمهاجمتنا ستواجه ردنا الحاسم

وطن – بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل خرج وزير دفاع إيران بتصريحات حذر فيها دول المنطقة من فتح مجالها أمام الاحتلال لمهاجمة طهران.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية:” أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها أمام إسرائيل لمهاجمة إيران سنقابل ذلك بردٍّ حاسم.”

تهديد إيراني للدول المتعاونة مع الاحتلال

وأكد جيش الاحتلال مساء، السبت، أن إيران بدأت هجوما عسكريا عليها بتوجيه عشرات الطائرات المسيرة تجاهها، والتي ستستغرق ساعات للوصول إلى الأراضي المحتلة.

ووثق عراقيون بهواتفهم النقالة ظهور الطائرات الانتحارية العراقية في سماء العراق، وهي تعبر أجواء الدولة في اتجاهها نحو إسرائيل.

وقال موقع “والا” العبري إنَّ 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية، أكدت أنَّ طهران بدأت هجومها على إسرائيل، وأطلقت مسيّرات نحوها.

والطائرات الإيرانية بدون طيار التي ظهرت في سماء العراق يعتقد أنها من نوع “الشاهد 131 أو 136”.

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