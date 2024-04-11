الكشف عن موعد إنجاب الأميرة رجوة آل سيف مولودها الأول .. ما جنسه!؟

وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني الأربعاء، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول.

وقال الديوان الملكي في بيان أول أيام عيد الفطر المبارك، إن الأمير الحسين (30 عاما)، وزوجته رجوة (30 عاما)، ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي، دون أين يكشف جنسه إن كان ذكراً أو أنثى.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي تفاصيل:https://t.co/dAP45UTvAt pic.twitter.com/l8e9FrhIOE — RHC (@RHCJO) April 10, 2024

وتزوج الأمير الحسين من رجوة آل سيف (سعودية)، في حزيران/ يونيو الماضي، في حفل زفاف ضخم شارك فيه قادة ومسؤولون عرب وأجانب.

وعقد حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة عمّان، مع مسيرة احتفالية للزوجين جابت شوارع العاصمة.

وفي 18 فبراير 2024، توفي رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف، وأعلن بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام.