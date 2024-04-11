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الكشف عن موعد إنجاب الأميرة رجوة آل سيف مولودها الأول .. ما جنسه!؟

بقلم
الأمير الحسين ورجوة آل سيف watanserb.com

وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني الأربعاء، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول.

وقال الديوان الملكي في بيان أول أيام عيد الفطر المبارك، إن الأمير الحسين (30 عاما)، وزوجته رجوة (30 عاما)، ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي، دون أين يكشف جنسه إن كان ذكراً أو أنثى.

وتزوج الأمير الحسين من رجوة آل سيف (سعودية)، في حزيران/ يونيو الماضي، في حفل زفاف ضخم شارك فيه قادة ومسؤولون عرب وأجانب.

وعقد حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة عمّان، مع مسيرة احتفالية للزوجين جابت شوارع العاصمة.

وفي 18 فبراير 2024، توفي رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة.

والد الأميرة رجوة
والد الأميرة رجوة

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف، وأعلن بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام.

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