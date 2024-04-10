شاهد أين كان هنية وردة فعله حينما تلقى نبأ اغتيال أبنائه وأحفاده (فيديو)

وطن – تلقّى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، نبأ اغتيال طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 7 من أبنائه وأحفاد في غارة استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وهو يزور عدداً من جرحى الحرب على غزة خلال تلقيهم العلاج في إحدى مستفشات العاصمة القطرية الدوحة.

هنية يتلقى نبأ اغتيال أبنائه

ورصد مقطع فيديو، تلقي هنية النبأ بصبر ورباطة جأش، وقال لحظة سماعه للخبر “ربنا يسهل عليهم”، وأصر على الاستمرار في زيارته للجرحى بعد تلقيه نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده.

لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خبر استشهاد أبنائه الثلاثة

خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة. pic.twitter.com/5Dr0OxNran — بلال نزار ريان (@BelalNezar) April 10, 2024

وعصر الأربعاء، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 7 من أبناء هنية وأحفاده، وهم الشهداء: حازم وأمير ومحمد وأولادهم: منى وآمال وخالد ورزان.

وأقر جيش الاحتلال باغتيال 3 من أبناء هنية بغارة استهدفت سيارة في قطاع غزة، زاعما انتماءهم لكتائب القسام وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ ما أسماه “نشاطا إرهابيا”.حسب زعمه

لكن حماس كذّبت الإدعاء الذي نشره جيش الاحتلال وأكدت أن أبناء هنية وأحفادهم، “كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر”.

تغطية صحفية: المركبة التي كان يستقلها أولاد وأحفاد رئيس المكتب السياسي لـحـمـاس إسماعيل هـنـيـة في مخيم الشاطئ غرب غزة قبل قصفهم من طيران الاحتلال pic.twitter.com/7oELBtbJ0y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2024

وأوضحت أن إسرائيل استهدفتهم “وهم ملتحمون مع شعبهم في خندق واحد، ليلتحقوا بركب نحو 60 شهيدا من شهداء آل هنية الكرام الأبطال، وقوافل شهداء شعبنا الميامين الأبرار في معركة طوفان الأقصى”.

💢من موقع اســتشهاد ثلاثة من أولاد رئيس المكتب السياسي لحــماس إسماعيل هنية وثلاثة من أحفاده بعد قصفهم من قبل طيران الاحتلال pic.twitter.com/Pln5r0gZdn — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 10, 2024

هنية: “أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان والمكان والخاتمة”

وتعليقا على اغتيال أبنائه وأحفاده، أكد اسماعيل هنية في تصريحات مصورة أدلى بها لقناة الجزيرة، بعد تلقيه النبأ، أن دماء أبنائه “ليست أغلى” من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم بالحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.

وقال هنية: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، وبهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا”.

وأضاف: “أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، استشهدوا في أول أيام عيد الفطر، وفي مخيم الشاطئ بشمال غزة الذي تجذروا فيه مع أبناء شعبهم ورفضوا التهجير”.

كلمات لله وللتاريخ!

أبو العبد هنية:

دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي!#أبناء_هنية_شهداء pic.twitter.com/6QUNhxZzq4 — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) April 10, 2024

وتابع: “أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع. وكل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم”.

وشدد على أن “ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي، ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم”.

وقال هنية: “الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا”.