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فيديو مروع من الأردن لاعتداء جماعي وحشي على وافد يحدث ضجة

بقلم
فيديو مروع من الأردن لاعتداء جماعي وحشي على وافد يحدث ضجة

وطن – وثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل بالأردن مشهد صادم للحظة اعتداء أردنيين على عامل وافد داخل أحد المحلات التجارية، الفيديو الذي استنفر الأمن بعد الضجة وأصدر بيانا بشأنه.

الواقعة التي شهدتها منطقة القطرانة بالأردن كُشفت تفاصيلها وأن الوافد يعمل في سوبر ماركت، والشخص المعتدي يعمل في مجال توزيع البضائع.

اعتداء وحشي على عامل وافد في الأردن

وبدأ الشجار عندما أوصل السائق البضائع للبقالة التي يعمل فيها الوافد، لكن الموزع رفض طلب العامل الوافد بتنسيق البضائع على الأرفف كما هو متبع في عمليات التوزيع.

واستهجن الموزع وهو مواطن أردني أن يقوم الوافد بالطلب منه ترتيب البضائع، ليستشيط غضباً ويعود مجدداً إلى السوبر ماركت مع أقاربه وينهال بالضرب على العامل الوافد.

واستخدم المعتدون في اعتدائهم على الوافد هروات وسيوف وعصي، في مشهد صادم.

وتدخل الحضور بالمكان والعمال لفض الاشتباك الدامي وإنقاذ العامل من أيدي المعتدين.

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تعليق رسمي

وبحسب ما نقلته وكالة “بترا” الأردنية للأنباء، فقد أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على وافد داخل أحد المحال التجارية في منطقة القطرانة إثر خلاف لحظي بين الأشخاص والوافد الذي يعمل داخله.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ رجال الأمن العام تحرّكوا للمكان وعملوا على إسعاف الوافد للمستشفى إثر تعرّضه للإصابة وحالته العامة متوسطة. فيما بوشرت التحقيقات وتحديد الأشخاص المعتدين كافّة والتعميم والبحث عنهم.

وتابع أنّ المعتدي الرئيس قام على إثر ذلك بتسليم نفسه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء، فيما البحث ما زال جارياً عن باقي الأشخاص.

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