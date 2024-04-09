الرئيسية » الهدهد » تفاصيل مقترح أمريكي بشأن هدنة في غزة تنتهي بـ”هدوء مستدام”.. النازحون لن يعودوا لمنازلهم

تفاصيل مقترح أمريكي بشأن هدنة في غزة تنتهي بـ”هدوء مستدام”.. النازحون لن يعودوا لمنازلهم

بقلم
مقترح أمريكي لهدنة غزة

وطن – كشفت مصادر فلسطينية، عن تفاصيل مقترح جديد قدمته الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة.

وقال مصدر مطلع على مفاوضات الهدنة في غزة، إن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن 3 مراحل، يتم في الأولى منها الإفراج عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية مقابل أسرى إسرائيل المدنيين.

وأضاف في حديثه لوكالة “الأناضول“، أن المرحلة الأولى من المقترح تشمل عودة النازحين المدنيين لشمال القطاع بشرط أن تكون العودة لمخيمات إيواء يتم إقامتها من جهات دولية وليس إلى مناطق سكنهم.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لقناة “الجزيرة“، بأن المقترح تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وأضافت أن المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم
المقترح الأمريكي تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم

ووفق المصادر، يتضمن المقترح إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الشمال.

أما بخصوص المرحلة الثانية، فقد كشفت المصادر أنها تتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

  • اقرأ أيضا:
حماس رفضت أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال مباحثات بالقاهرة.. ماذا جاء فيه؟

ولم يتضمن المقترح، عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل، وفق المصادر التي قالت في الوقت نفسه إن المقترح تضمن إطلاق 40 أسيراً إسرائيلياً حياً من كل الفئات في المرحلة الأولى.

جدية أمريكية

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد، وتأمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت ممكن، لأنه سيؤدي أيضاً إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريباً.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

قد يعجبك أيضاً

معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي

معتمر يلقي بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي .. وهذا مصيره (فيديو)

فنان مصري يتنازل عن وسام جوته الألماني الشهير.. ما علاقة غزة؟

مقترح أمريكي لهدنة غزة

تفاصيل مقترح أمريكي بشأن هدنة في غزة تنتهي بـ”هدوء مستدام”.. النازحون لن يعودوا لمنازلهم

باسم يوسف

هكذا سخر باسم يوسف من اعتذار إسرائيل عن استهداف فريق منظمة المطبخ الإغاثية

طرد رونالدو بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي

“مصارع” .. شاهد ماذا فعل رونالدو مع البليهي حتى طرد من مباراة النصر والهلال

وافق عليها أردوغان.. فيدان يعلن عن سلسلة إجراءات جديدة ضد إسرائيل دون كشف طبيعتها: "سننفذها دون تأخير"

وافق عليها أردوغان.. فيدان يعلن عن سلسلة إجراءات جديدة ضد إسرائيل دون كشف طبيعتها: “سننفذها دون تأخير”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior