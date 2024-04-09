تفاصيل مقترح أمريكي بشأن هدنة في غزة تنتهي بـ”هدوء مستدام”.. النازحون لن يعودوا لمنازلهم

وطن – كشفت مصادر فلسطينية، عن تفاصيل مقترح جديد قدمته الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة.

وقال مصدر مطلع على مفاوضات الهدنة في غزة، إن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن 3 مراحل، يتم في الأولى منها الإفراج عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية مقابل أسرى إسرائيل المدنيين.

وأضاف في حديثه لوكالة “الأناضول“، أن المرحلة الأولى من المقترح تشمل عودة النازحين المدنيين لشمال القطاع بشرط أن تكون العودة لمخيمات إيواء يتم إقامتها من جهات دولية وليس إلى مناطق سكنهم.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لقناة “الجزيرة“، بأن المقترح تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وأضافت أن المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

ووفق المصادر، يتضمن المقترح إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الشمال.

أما بخصوص المرحلة الثانية، فقد كشفت المصادر أنها تتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

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ولم يتضمن المقترح، عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل، وفق المصادر التي قالت في الوقت نفسه إن المقترح تضمن إطلاق 40 أسيراً إسرائيلياً حياً من كل الفئات في المرحلة الأولى.

جدية أمريكية

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد، وتأمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت ممكن، لأنه سيؤدي أيضاً إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريباً.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.