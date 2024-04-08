حماس رفضت أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال مباحثات بالقاهرة.. ماذا جاء فيه؟

وطن – نقلت وكالة “رويترز”، الاثنين، عن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) علي بركة، قوله إن الحركة رفضت أحدث مقترح قدّمته إسرائيل خلال محادثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار.

وتابعت الوكالة في خبر عاجل لها أنه كان مسؤول من حماس أخبرها في وقت سابق، إنه لم يُحرز أي تقدم في المباحثات.

اقتراح هدنة على ثلاث مراحل

وكانت وكالة “فرانس برس” ذكرت في وقت سابق، الاثنين، بأن الحركة الفلسطينية تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين من الأسرى لدى المقاومة مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

#UPDATE Hamas says it is studying a proposal for a truce and hostage-prisoner swap, as Israel’s defence minister says it is the right time for a deal. While negotiations continue, Israeli PM Netanyahu says a date is set for sending troops into Rafah https://t.co/87Qw76eS3B pic.twitter.com/2fLk49M2zJ — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2024

وكان موقع “أكسيوس” نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركي “سي آي أيه” بيل بيرنز، قدم في القاهرة، الأحد، اقتراحا جديدا لدفع الاتفاق بين إسرائيل وحماس “من شأنه أن يضمن إطلاق سراح نحو 40 أسيرا محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع”.

وتشمل الصفقة إطلاق سراح ما لا يقل عن 700 سجين فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وفق تقرير الموقع الأمريكي.

والتقى “بيرنز” في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، مع رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات.

وكان وفد كبير من حماس موجودا في القاهرة في نفس الوقت وعقد اجتماعات منفصلة مع الوسطاء المصريين والقطريين.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اللقاءات في القاهرة بأنها “مشجعة”. وقال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن اقتراح بيرنز يعتمد على الشروط التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات السابقة في مارس.

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وبموجب المقترح الأميركي، على حماس -وفق أكسيوس- أن تتنازل عن عدد وهوية السجناء الذين تريد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وأن تقدم قائمة بأسماء أربعين رهينة إسرائيليا على قيد الحياة يمكنها إطلاق سراحهم في المقابل.

ووفق ذات المقترح، على إسرائيل أن تقدم تنازلات بشأن عودة المدنيين الفلسطينيين النازحين إلى شمال قطاع غزة.

مراحل تنفيذ الاتفاق المقترحة

الاقتراح الذي تحدثت عنه وكالة فرانس برس، ينص في مرحلة أولى، على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنّات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، من بينهم حوالى مئة يمضون أحكاما طويلة بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة.

والمرحلة الأولى من الاقتراح بحسب المصدر، تلحظ عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا. وفي مرحلة ثانية، يطلق سراح جميع الرهائن الآخرين.

وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 33175 شهيدا، و75886 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على غزة، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة تنذر بكوارث أكبر في حال عدم توقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع المحاصر.