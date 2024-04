حماس رفضت أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال مباحثات بالقاهرة.. ماذا جاء فيه؟

وطن – نقلت وكالة “رويترز”، الاثنين، عن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) علي بركة، قوله إن الحركة رفضت أحدث مقترح قدّمته إسرائيل خلال محادثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار.

وتابعت الوكالة في خبر عاجل لها أنه كان مسؤول من حماس أخبرها في وقت سابق، إنه لم يُحرز أي تقدم في المباحثات.

وكانت وكالة “فرانس برس” ذكرت في وقت سابق، الاثنين، بأن الحركة الفلسطينية تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين من الأسرى لدى المقاومة مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

#UPDATE Hamas says it is studying a proposal for a truce and hostage-prisoner swap, as Israel’s defence minister says it is the right time for a deal.

While negotiations continue, Israeli PM Netanyahu says a date is set for sending troops into Rafah https://t.co/87Qw76eS3B pic.twitter.com/2fLk49M2zJ

— AFP News Agency (@AFP) April 8, 2024