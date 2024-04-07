مشهد مرعب لخنافس تغزو السعودية ومركز الوقاية من الآفات يوضح “فيديو”

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر انتشاراً كثيفاً لحشرات الخنافس في المملكة العربية السعودية بمقطع أثار انتقادات واسعة بسبب عدم القيام بأعمال البخ اللازمة لمكافحتها.

وأظهر المقطع آلاف من حشرات الخنافس تتجمع في شوارع وأجزاء مختلفة من السعودية وبعد انتقادات لاذعة وجهة للسلطات خرج مركز الوقاية من الآفات ليوضح.

ونفى مركز الوقاية من الآفات في السعودية هذه المعلومات، وقال إن انتشار الحشرات كان محدودًا في مواقع قليلة بانتشار ضعيف، وفي موقع واحد فقط بانتشار كثيف.

فيديو خنافس تغزو السعودية

وزعم المركز في بيانه أن فرقه قامت بزيارة المواقع المتضررة لتحديد نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة الصديقة للبيئة، والتي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية، خاصة حرشفية الأجنحة (الفراشات) وأبو دقيقات.

بعد أمطار غزيرة وعاصفة البرد.. #خنافس تغزو مناطق في #السعودية بأعداد هائلة.. pic.twitter.com/XqVg3EyAGe — كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) April 6, 2024

وتابع البيان أن هذه الخنافس ليس لها أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـحشرة أبو دقيق الخبازي في العام الماضي.

ونوهت السلطات السعودية إلى أن مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، حيث تُعد نافعة وتساعد في السيطرة على الآفات والحفاظ على التوازن البيئي.