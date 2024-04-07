طالب يذهب لكليته بقذيفة لسبب صادم.. استنفار أمني وإخلاء المئات

وطن – في واقعة غريبة أثارت جدلا واسعا، أقدم طالب جامعي فرنسي على إحضار قذيفة إلى الكلية، فتقرر إخلاؤها على الفور والتعامل مع الحادث الأمني.

وفي التفاصيل، قال إعلام فرنسي إنه تم إجلاء طلاب كلية جاك بريل في مدينة فيسول، بعد العثور على قذيفة داخل الكلية.

Un élève apporte un obus, tout le collège Jacques Brel de Vesoul évacué

🔗https://t.co/mgiatOl8xu pic.twitter.com/1Qiuqt1TB3 — Sud Ouest (@sudouest) April 5, 2024

وتبين من خلال التحقيقات، أن طالبا في الصف الثالث أحضر القذيفة إلى الكلية، فيما تمكن فريق من خبراء إزالة الألغام من تحييد الجسم في منتصف النهار قبل أن يتمكن الطلاب من العودة إلى فصولهم الدراسية.

وتم إجلاء نحو 400 طالب من كلية جاك بريل بعد اكتشاف القذيفة، قبل أن يتمكن خبراء إزالة الألغام في كولمار من تحييد القذيفة قبل وقت قصير.

وتمكن الطلاب، الذين تم نقلهم إلى بر الأمان، من العودة إلى فصولهم الدراسية، وفق مفتش الأكاديمية فيليب ديستابل.

تذكار لدى العائلة

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم إحضار القذيفة إلى المؤسسة من قبل طالب في الصف الثالث، والذي صرح بأن عائلته كانت تحتفظ بها كتذكار.

وأحضر الطالب، القذيفة ليظهرها لزملائه كجزء من درس تاريخ الحرب العالمية الثانية.

وعقب مفتش الأكاديمية قائلا: “لا نعرف ما الذي دار في ذهنه، إنه خطأ كبير”.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراء تأديبي، وتوعية الطلاب لتذكيرهم بمنع الحضور إلى المدرسة مع هذا النوع من الأشياء.

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حادث مماثل

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بهذه المؤسسة الفرنسية.

ففي 21 يناير/كانون الثاني 2020، تم إخلاء كلية جاك بريل لسبب مماثل، بعد أن أحضر طالب يبلغ من العمر 12 عاماً، معه قذيفة هاون عيار 60 ملم؛ من أجل عرضها خلال “درس حول الحرب العالمية الأولى”.