فيديو لا يُصدق لمسؤول أوكراني يفجر زملائه بقنابل يدوية لانزعاجه من قرار

وطن – قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن نائباً في مجلس قرية بمقاطعة “زاكارباتيا –ترانسكارباتيا” الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية فجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع للمجلس، وأدى الحادث إلى مقتله وإصابة 11 شخصا آخرين كانوا في الاجتماع.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” النائب وسط مجموعة من النواب في مبنى مجلس قرية “كيريتسك” في “ترانسكارباثيا”، قبل أن يقوم بإخراج القنابل من جيبه وسط أصوات صراخ متعالية من الحضور، ثم يقوم برميها بكل برود على الأرض وسط الحضور.

نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا

ويسمع أصوات انفجار القنابل على التوالي وشوهدت النيران في الفيديو بعد انفجار القنابل، وسط صيحات الرعب التي سادت المكان.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلاً عن شرطة زاكارباتيا، فقد تم تفجير القنابل اليدوية من قبل نائب مدني للمجلس المحلي. والمعلومات التي تفيد بأنه قد يكون عسكرياً غير صحيحة.

وقالت الشرطة إنه سيتم التحقيق في الحادث باعتباره عملاً إرهابيًا.

وجرت العادة أن يتم تسجيل جلسة المجلس القروي على الهواء مباشرة، والتي تم بثها من صفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو لحظة الانفجار.

وقف متكئاً على الباب

ويتضح من الفيديو أن النواب كانوا يناقشون بعنف وبصوت عال بعض القضايا المتعلقة بالمال، وفي منتصف هذا الاجتماع دخل آخر من زملائهم إلى القاعة.

وقبل دقائق قليلة من الانفجار، تشاجر الرجل مع زملائه – فقالوا إنه خلال الحرب لا يمكن إعطاء رئيس القرية علاوة قدرها 50% ومكافأة شهرية قدرها 100% من الراتب.

وفي مرحلة ما، غادر القاعة وعاد بعد دقائق قليلة ومعه قنابل يدوية.

ويظهر الفيديو كيف خرج من القاعة وأخذ معه نائبا آخر، ثم لم يعد معه.

وفي البداية وقف الرجل متكئاً على الباب صامتاً يراقب مداولات النواب.

ثم أخرج بهدوء قنابل يدوية صغيرة من كلا الجيوب، وسأل وهو يلوح بيديه ويحاول الصراخ على زملائه: “هل هذا ممكن؟” هل هذا ممكن؟

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لم ينتبهوا للأمر

ويظهر الفيديو أن الحاضرين لم ينتبهوا لهذا الأمر، رغم أنهم كانوا قريبين جدًا من الرجل. وإحدى النساء – ربما سكرتيرة مجلس القرية – دون أن تنظر في اتجاهه، لوحت بيدها وقالت: “انتظر”.

واستمرت المناقشة، وبعد بضع ثوان بدأ الرجل بإلقاء القنابل اليدوية على الأرض وسط الحاضرين بهدوء. ليوثق الفيديو بعدها صراخ وومضات ونيران وصراخ وبكاء.