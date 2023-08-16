شاب يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته.. لحظة تحولهما إلى أشلاء مرعبة (فيديو)

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وطن– قام رجل يمني بتفجير قنبلة يدوية في نفسه مع زوجته في لحظة موثقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الزوج بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يطارد الزوجة التي تحاول الهرب منه، ويمسك بها، في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد في عدن، جنوب اليمن.

وأثناء محاولة الزوجة الهرب مجدداً، يتدخل بعض المارة لإنقاذها منه، لكنه يقوم بتفجير قنبلة أدت إلى وفاتهما معاً.

خلافات زوجية

وذكرت الشرطة أن تفجير الزوج (29 عاماً) للقنبلة اليدوية، أودى بحياته مع زوجته (30 عاماً) بقرب مكتب البريد بمديرية دار سعد.

وأشارت الشرطة في بيان لها، أن سبب الجريمة، خلافات أسرية بدأت منذ أشهر لكنها تفاقمت مؤخراً.

وعلى إثر الخلافات، ذهبت الزوجة إلى منزل عائلتها، لكن الزوج أقنعها بلقاءه في الشارع العام، حيث فجر قنبلة يدوية بهما.

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ولم تنوه الشرطة ما إذا كان لديهما أطفال أم لا.

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن، وفق بلاغ نشرته شرطة عدن عبر “فيسبوك”.