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“تحدي الخير” في قطر بليلة القدر حديث المنصات.. ما حدث خلال ساعتين فقط أذهل الجميع (فيديو)

بقلم
"تحدي الخير" في قطر بليلة القدر حديث المنصات.. ما حدث خلال ساعتين فقط أذهل الجميع

وطن – تمكنت جمعية قطر الخيرية من جمع 50 مليون ريال، خلال حملة أطلقتها بهدف بناء أكبر مدينة للأيتام في العالم تحت مسمى “مدينة الحياة” في إسطنبول.

وقطر الخيرية هي إحدى المنظمات غير الحكومية الخليجية الرائدة، وتكرس جهودها لتنفيذ برامج إنسانية وإنمائية تهدف إلى محاربة الفقر حول العالم عبر 34 مكتب ميداني ومع 500 شريك إقليمي في 70 دولة.

وجاء ذلك عبر حملة “تحدي ليلة 27” حيث أطلق المؤثرون المشاركون في أكبر تحد خيري على اليوتيوب نداء لفاعلي الخير في قطر والعالم، لدعم بناء أكبر مدينة للأيتام (مدينة الحياة للأيتام) والوصول إلى المبلغ المستهدف وهو خمسون مليون ريال لدعم المدينة ليصبح المشروع حقيقة.

أفضل الليالي

وأوضحت “قطر الخيرية” في تغريدة على منصة “إكس” أنها حرصت على أن يكون التحدي في “العشر الأواخر من ‎رمضان باعتبارها أفضل الليالي”.

وقالت :”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نختم أجمل ليلة في رمضان بأجمل فرحة كنتم قدر التحدي”.

وأضافت :”وصلنا بحمد الله ثم عطاء المحسنين ل 50 مليون ريال الله يكتب أجر كل من ساهم في تحقيق حلم 2000 يتيم”.

وتندرج هذه الفعالية في إطار مساعي الجمعية “لنشر الوعي بالقضايا الإنسانية، وحشد الدعم للمشاريع الخيرية النوعية، ومنها المخصصة للأيتام من خلال شبكة المؤثرين والمنصات الرقمية المتعاونة”.

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تحدي ليلة 27 رمضان

وبحسب موقع الجمعية الإلكتروني باللغة الإنجليزية أقيمت الفعالية الرئيسية لـ”تحدي ليلة 27” في ساحة الحكمة “كتارا”، بمشاركة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الغافري ومحمد عدنان، إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن الحرمي، يوم الجمعة 26 رمضان، من الساعة التاسعة مساءً. – 12 ليلاً.

نقلة نوعية

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الحرمي إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال رعاية الأيتام، ودعا المانحين إلى التنافس في شهر العطاء.

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