نطقت الشهادتين ثم فارقت الحياة بعد فترة قصيرة.. قصة مؤثرة لإسلام سيدة أوكرانية “فيديو”

وطن – روى نائب مدير مركز المعلومات الإسلامي للمسلمين الجدد في دبي قصة مؤثرة عن إسلام سيدة أوكرانية ومفارقتها للحياة بعد ساعات من نطقها للشهادتين.

وتحدث فرج الكثيري عن موقف شهد عليه مع سيدة أوكرانية اعتنقت الإسلام وتوفيت بعد 48 ساعة فقط.

وتبلغ السيدة من العمر 29 عامًا، وأعربت لزميلها في العمل عن رغبتها في التعرف على الإسلام ولم يكن في حسبانها أن نهايتها ستكون بعد ساعات قليلة.

إسلام سيدة أوكرانية قبل ساعات من وفاتها

وحضرت السيدة إلى المركز وأعلنت إسلامها الأحد يوم الأربعاء التالي كانت متوجهة لمقابلة وظيفية، وخلال المقابلة تعرضت لسكتة قلبية.

وحاول الأطباء إسعافها ولكنها توفيت في قصة مؤثرة تدل على مدى رحمة الله بالبعض وهدايته للطريق المستقيم قبل فوات الأوان.

ولفت المسؤول في مركز المعلومات الإسلامي إلى أن أكثر من 1000 شخص حضروا جنازة السيدة.

كما حضرت والدتها وأعربت عن عجبها من التعاطف والرعاية التي تلقتها ابنتها المتوفاة. وبعد ذلك فيما قام شخص بالتبرع ببناء مسجد باسمها بتكلفة 4 ملايين درهم.