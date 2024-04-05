بعد لمزه السلطان قابوس.. عمانيون يردون على مزاعم الجزائري المتصهين أنور مالك ضد السلطنة

وطن – رد عمانيون على ما اعتبروه إساءة من الكاتب الجزائري المحسوب على النظام السعودي أنور مالك، للسلطنة ورموزها بعد منشور له يلمز فيه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وشارك فيه صور ولقطات قديمة من زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للسلطنة أيام حكم السلطان الراحل.

وفي تغريدة المتصهين أنور المالك على منصة إكس، حاول الخلط بين الإساءة للمقاومة ومحاولة الترويج لتفسير اتهامه بالتصهين لمنحى آخر فنده العمانيون، حيث قال “عدد من الأشخاص العمانيين يتهجمون على غيرهم ويوزعون الصهينة ضد كل من ينتقد حماس ويعتبرون الحمساويين مثلهم الأعلى في الشجاعة وخصومهم من العرب مجرد جبناء”.

عدد من الأشخاص العمانيين يتهجمون على غيرهم ويوزعون الصهينة ضد كل من ينتقد حمااس ويعتبرون الحمساويين مثلهم الأعلى في الشجاعة وخصومهم من العرب مجرد جبناء..

دعكم من #انور_مالك وغيره ممن يناهضون سادتكم في طهران وكونوا أنتم الشجعان وخلونا نسمع أصواتكم ونقرأ تعليقاتكم على هذه الصورة… pic.twitter.com/Mehom8dJJQ — أنور مالك (@anwarmalek) April 5, 2024

وأضاف الكاتب الجزائري الذي ما انفك يشيطن المقاومة ويروج لروايات الاحتلال منذ بدء حرب غزة: “دعكم من أنور مالك وغيره ممن يناهضون سادتكم في طهران وكونوا أنتم الشجعان وخلونا نسمع أصواتكم ونقرأ تعليقاتكم على هذه الصورة لنتنياهو المعزز والمكرم في عاصمة سلطنتكم ويحتفى به من طرف سلطانكم الراحل رحمه الله.”.

ومع مشاركته لصور السلطان الراحل قابوس ختم مالك معلقاً ومستفزا العمانيين: “ننتظر مرجلتكم أيها المقاومون من وراء الحواسيب والهواتف الذكي”.

عمانيون يردون على أنور مالك

ورد عمانيون على تغريدة أنور مالك ومنهم علي بن سالم الراشدي الذي قال تعليقاً على زيارة نتنياهو لسلطنة عمان 2018: “وماهي نتيجة هذه الزياره يا ود مالك؟ هل طبعت سلطنة عمان مع الصهاينة؟ هل فتحت سفارة في مسقط؟ هل اعتبرت حماس منظمة إرهابية؟”.

وأضاف الراشدي متسائلاً: “هل سمحت للصهاينة في التجول في مسقط؟” وأردف معلقاً: “الزيارة كانت يا عبد الدولار هدفها هو محاولة دفع عملية السلام وبطلب من عباس الذي حضر بعد يومين من زيارة النتن ياهو”.

وماهي نتيجة هذه الزياره يا ود مالك؟

هل طبعت سلطنة عمان مع الصهاينة؟

هل فتحت سفارة في مسقط؟

هل اعتبرت حماس منظمة إرهابية؟

هل سمحت للصهاينة في التجول في مسقط؟

الزيارة كانت يا عبد الدولار هدفها هو محاولة دفع عملية السلام وبطلب من عباس الذي حضر بعد يومين من زيارة النتن ياهو.

النبي… — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) April 5, 2024

وأكمل: “النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله تحاور مع اجداد النتن ياهو وعقد معهم اتفاقيات ولما اخلفوا وعودهم وضع السيف في رقابهم وطردهم من جزيرة العرب”.

وأردف: “العبرة دائما بالخواتيم كمايقال ، وموقف سلطنة عُمان اليوم واضح وضوح الشمس في نصرة غزه رسميا وشعبيا ،لذلك ابحث عن موضوع اخر تستطيع أن تغرد فيه”.

عزيزي أنور مالك ( أنت لا تستطيع أن تدرك السياسة العمانية فهي حيرت كبار السياسيين فكيف بك أنت)

السياسة العمانية نظيفة ولن تكون طرف إجرام في حق مسلم أو عربي في يوم من الأيام، وعند ما تعجز سياسات الدول العظمى في حلحلة بعض المسائل، تحيلها إلى صوت الحكمة إلى الثقل المركزي سلطنة عمان — علي المعمري (@AvLb3ZWFIZawJQU) April 5, 2024

وعلق علي المعمري أيضاً: “عزيزي أنور مالك ( أنت لا تستطيع أن تدرك السياسة العمانية فهي حيرت كبار السياسيين فكيف بك أنت)”.

حول لقاء نتنياهو والسلطان قابوس

وتابع: “السياسة العمانية نظيفة ولن تكون طرف إجرام في حق مسلم أو عربي في يوم من الأيام، وعند ما تعجز سياسات الدول العظمى في حلحلة بعض المسائل، تحيلها إلى صوت الحكمة إلى الثقل المركزي سلطنة عمان”.

شوف أنور الرجولة العمانية لا تستطيع مجابهتها لا أنت ولا أي قوة في العالم وأسأل البرتغالييون فهم اختبروا بسالة وشجاعة أهل عُمان، إذا كانت لديك مشكلة مع المقاومة ودعمنا لأهلنا في فلسطين فنبشرك بأن مشكلتك هذه مزمنة فنصرتنا للحق والمستضعفين في الأرض إرث عماني خالص عاهدنا فيه الله — منى العدوية (@0alshabab0) April 5, 2024

وقالت منى العدوية مخاطبة الصحفي الجزائري: “شوف أنور الرجولة العمانية لا تستطيع مجابهتها لا أنت ولا أي قوة في العالم وأسأل البرتغالييون فهم اختبروا بسالة وشجاعة أهل عُمان.”

وتابعت مهاجمة الكاتب الجزائري:”إذا كانت لديك مشكلة مع المقاومة ودعمنا لأهلنا في فلسطين فنبشرك بأن مشكلتك هذه مزمنة فنصرتنا للحق والمستضعفين في الأرض إرث عماني خالص عاهدنا فيه الله”.

يا أنور

إلى هنا وكفى إلا سيدك وسيد ساداتك وبلادنا عمان لا نقبل حرف ضدها.

السلطان قابوس رحمه الله استقبل هذا الخسيس أمام مرأى العين وبالكاميرات والكل علم بذلك اللقاء.

فلا تكن كالامعات الذين يبحثون عن أي موضوع لاستثارت الناس. — هاني الغيلاني (@hani_algheilani) April 5, 2024

كما كتب هاني الغيلاني: “يا أنور إلى هنا وكفى إلا سيدك وسيد ساداتك وبلادنا عمان لا نقبل حرف ضدها. السلطان قابوس رحمه الله استقبل هذا الخسيس أمام مرأى العين وبالكاميرات والكل علم بذلك اللقاء. فلا تكن كالامعات الذين يبحثون عن أي موضوع لاستثارت الناس”.

وحتى الآن، لا توجد علاقات دبلوماسية بين سلطنة عمان والاحتلال إلا أنهما وقعا في يناير / كانون الثاني 1996، اتفاقا حول افتتاح متبادل لمكاتب تمثيل تجارية، لكن العلاقات جُمدت رسميا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أكتوبر / تشرين الأول 2000.

يذكر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت 2018 ولقائه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، تمت بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عمان بناء على دعوة من السلطان قابوس.

وكانت وساطة مسقط تهدف لخدمة القضية الفلسطينية، ولم تكن لهدف التطبيع الذي انخرطت فيه دول عربية كما الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.