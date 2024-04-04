المقاطعة وجهت “القاضية” لماكدونالدز.. ألغت امتياز وكيلها بإسرائيل بعد خسائر خيالية لكل فروعها حول العالم

وطن – أعلنت شركة “ماكدونالدز”، الخميس، إلغاء امتياز وكيلها في إسرائيل وأنها ستشتري كل مطاعمها البالغ عددها 225 فرعا في دولة الاحتلال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلانها أن الحرب بين إسرائيل وحماس تضر بأعمالها.

وتعرضت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية للمقاطعة والاحتجاجات منذ أن أعلنت “ألونيال” ـ وكيل ماكدونالدز في إسرائيل ـ بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس، أنها ستتبرع بوجبات مجانية لجيش الاحتلال.

وقالت شركة الوجبات السريعة العملاقة إنها أبرمت اتفاقاً مع شركة ألونيال الإسرائيلية لشراء سلسلة مطاعم ماكدونالدز ( MCD ) التابعة للشركة في دولة الاحتلال.

ونقلت شبكة “cnn” الأمريكية عن عمري بادان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة ألونيال، قوله في بيان: “توظف ألونيال أكثر من 5000 شخص في مطاعم ماكدونالدز التابعة لها في اسرائيل.”

وتمتلك ألونيال امتياز ماكدونالدز بإسرائيل منذ 30 عامًا. وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الشركة خصومات للجنود الإسرائيليين وقوات الأمن وغيرهم.

وأضافت ماكدونالدز في البيان أنها “لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق من الآن فصاعدا”.

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

وتتم إدارة الغالبية العظمى من متاجر ماكدونالدز حول العالم من قبل مشغلي الامتياز المحليين. وقد ساعد هذا النهج في جعل ماكدونالدز ظاهرة عالمية، مع أكثر من 41000 مطعم حول العالم اعتبارًا من عام 2023.

ولكنه يعني أيضا أن الشركة الأمريكية لا يمكنها أن تملي كيفية استجابة كل مشغل في حالة حدوث أزمة.

مقاطعة شاملة

وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سرعان ما نأى العديد من مشغلي ماكدونالدز في المنطقة بأنفسهم عن تصرفات الشركة الإسرائيلية.

وعلى سبيل المثال، أصدرت مجموعات الامتياز في الكويت وباكستان بيانات تقول إنها لا تتقاسم الملكية مع الامتياز الإسرائيلي. ومثل غيرها من العلامات التجارية الأمريكية، تعرضت ماكدونالدز لمقاطعة في العديد من الأسواق في المنطقة.

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حياد كاذب

وفي شهر يناير، قال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي إن الشركة تشهد “تأثيرًا تجاريًا ذا مغزى” في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وخلال عرض أرباحها الأخير في فبراير، كررت ماكدونالدز هذه الرسالة وقالت إن الصراع من المرجح أن يستمر في التأثير على أعمالها.

وفي بيانه الصادر في يناير/كانون الثاني، بدا كيمبزينسكي وكأنه يؤكد على حياد الشركة، قائلا: “في كل بلد نعمل فيه، بما في ذلك البلدان الإسلامية، يتم تمثيل ماكدونالدز بفخر من قبل مالكين محليين”.

وشهدت سلسلة مطاعم غربية كبرى أخرى للوجبات السريعة مثل “ستاربكس” أيضاً حملات مقاطعة بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل وعلاقاتها المالية بإسرائيل.

وكلفت مقاطعة ستاربكس في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب في الشرق الأوسط الشركة ما يصل إلى 12 مليار دولار خسائر.