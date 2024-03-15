مشكلة في ماكدونالدز قد تغلق مطاعم السلسلة في جميع أنحاء العالم

وطن – كشفت تقارير إعلامية عن عطل في نظام عمل ماكدونالدز ما قد يؤدي لغلق مطاعم السلسلة في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة ماكدونالدز في اليابان إن “العمليات متوقفة مؤقتًا في العديد من المتاجر في جميع أنحاء البلاد” وفق بيان على منصة إكس.

اعتذار من ماكدونالدز

وجاء في البيان: “ماكدونالدز تعتذر عن الإزعاج. أبلغ موقع داون ديتيكتور أيضًا عن ارتفاع كبير في المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في الساعتين الماضيتين”.

وذكرت المصادر أن العملاء من أستراليا إلى المملكة المتحدة اشتكوا من مشكلات تتعلق بالطلب.

وشارك أحد العملاء صورة على تطبيق إكس تفيد بأن الكشك غير متاح وفق ما نقلته سي إن إن.

مقاطعة ماكدونالدز

ومنذ بدء عملية ” طوفان الأقصى ” في السابع من تشرين الأول الماضي، انطلقت الكثير من الدعوات من قبل ناشطين وجمعيات حقوقية في الدول العربية والإسلامية، لعدم شراء السلع والخدمات الخاصة بالشركات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للاحتلال وعلى رأسها سلسلة مطاعم ماكدونالدز التي أرسلت وجبات “برجر” مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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بعد أشهر من المقاطعة التي شنت بحقها أعلنت شركة “ماكدونالدز” فشلها في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ 4 سنوات، متأثرة بالانخفاض الواضح في المبيعات بالشرق الأوسط وماليزيا وإندونيسيا وفرنسا، جراء ما تعرضت له من حملات مقاطعة بعد موقفها المؤيد للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة وفق ما نشرته وكالة “رويترز“.

وقالت ماكدونالدز إن الحرب “أثرت بشكل ملموس” على الأداء في بعض الأسواق الخارجية في الربع الرابع من العام الماضي. وشهدت الشركة أيضًا تأثيراً على مبيعاتها في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، وكذلك في فرنسا، حسبما قال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي في مكالمة هاتفية.