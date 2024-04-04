“الزحف الأكبر”.. أبو حمزة يوجه دعوة جديدة للمتظاهرين في الأردن ومصر والبحرين

وطن – قال “أبو حمزة” الناطق العسكري باسم كتائب سرايا القدس مشيدا بانتفاضة المتظاهرين في الأردن وبعض الدول العربية، إن الدماء الزكية في فلسطين بدأت تزهر من الأردن والبحرين وغيرها، داعيا إلى النفير ومحاصرة السفارتين الإسرائيلية والأمريكية بكل الدول.

وأشار بمناسبة يوم القدس العالمي، في كلمته اليوم الخميس، إلى أن “القدس وحدت الساحات وأثارت الجبهات هذا العام والمساس بها وبالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة”.

كلمة الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” pic.twitter.com/yrllz4CjnF — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2024

وأضاف أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس: ”فلسطين تعيش مرحلة هي الأكثر حساسية وتعقيدا ما يستوجب منا الوقوف أمام مسؤولياتنا، لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصيهوأمريكية”، طالبا من الجميع اليوم “التعاون والتكافل لنصرة غزة وفلسطين”.

رسالة أبو حمزة لمتظاهري الأردن والأمة

وقال أبو حمزة في كلمة مصور :”نحيي جماهيرنا العربية الحية الأبية التي خرجت عن صمتها في الأردن وعمان بعشرات الآلاف يتقدمهم المحامون والأطباء والمثقفون”.

الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة يقول “الدماء الزكية في #فلسطين بدأت تزهر من #البحرين وغيرها.. داعيا إلى النفير ومحاصرة السفارتين الاسرائيلية والأمريكية pic.twitter.com/y2c4FwcT49 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) April 4, 2024

وأضاف :” لهم نقول إننا في سرايا القدس والمقاومة نتابع حضوركم عن كثب ونفخر بكم وبصنيعكم”.

واستدرك: “إن صدى صوتكم يسمع جيداً في غزة وقد بدأ يمتد إلى مصر الكنانة فتونس الحرية وجزائر الشهداء والكويت والبحرين والعديد من البلدان والعواصم في موقف ورسالة واضحة أن شعوبنا العربية لا زالت بخير وأن الدماء الزكية في فلسطين بدأت بإحياء الملايين من جديد”.

وتابع متحدث سرايا القدس: “انفروا ولا تخشوا في الله لومة لائم.. إن الجهاد باب عظيم من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة من تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل فشمله البلاء”.

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الزحف نحو حدود فلسطين

وحث أبو حمزة الشعوب العربية على الخروج جميعاً في الجمعة الأخيرة من رمضان للمشاركة والنفير في إحياء يوم القدس العالمي في كل العواصم العربية والأجنبية، داعياً إلى محاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والزحف نحو حدود فلسطين ولا يبرحوا أماكنهم حتى يعود الأمن والسلام إلى رحاب أهلهم والمستضعفين في فلسطين الجريحة.

وختم بالقول إن صمود الشعب الفلسطيني سيكون نموذجاً لكل شعوب العالم في الصمود والانتصار.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 181 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمراً واقعاً، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 33 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية بصبر وثبات كبير وقوة، تكبيد الاحتلال خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخه على كافة الأصعدة، حيث باتت حديث العالم وأرقت أمريكا والغرب بصمودها الأسطوري وفضح هشاشة الكيان الغاصب وتدمير أسطورة “الجيش الذي لا يقهر”.