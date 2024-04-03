فيديو مُسرب لنتنياهو يحدث ضجة في إسرائيل (فيديو)

وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أثار جدلا في الأوساط الإسرائيلية حيث ظهر فيه يتدرب على مؤتمر صحفي عقده قبل أيام.

نتنياهو بدا مرتبكا ومتوترا في الفيديو المسرب حيث ظهر يخاطب المحيطين به بكلمات غاضبة، ويطلب غلق الباب وإغلاق مكيف الهواء على الفور.

ظهر فيه مرتبكًا محبطًا.. تسريب فيديو لنتنياهو خلال تدريبه على مؤتمر صحفي ظهر فيه “غاضبًا” ⭕️ القناة 13 الإسرائيلية بثت مقطع فيديو قالت إنه أُرسل إليها عن طريق الخطأ يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد الماضي. pic.twitter.com/Sor3x4WNM9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2024

نتنياهو مرتبك ومتوتر

كما بدا مترددا في الحديث الذي سيخرج به وغير الكلمات التي يتحدث بها أكثر من مرة، وعبر من تخوفه من أن يسمع الصحفيون في الخارج حديثه الغير مرتب هذا.

القناة 13 الإسرائيلية التي نشرت المقطع قالت إنه أُرسل إليها عن طريق الخطأ.

وأوضحت أن نتنياهو يظهر فيه وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء، الأحد الماضي.

وخرج رئيس وزراء الاحتلال من المستشفى أمس الثلاثاء، بعدما أجرى جراحة ناجحة لعلاج فتق.

ويواجه نتنياهو تظاهرات غاضبة في إسرائيل تطالب برحيله وتغيير الحكومة، بسبب استمرار العدوان على غزة الذي تسبب بشلل كامل لدولة الاحتلال على كافة الأصعدة وتسبب بخسائر فادحة لها.

ولم يحقق هذا العدوان الوحشي أيا من أهدافه ولم يستعيد نتنياهو أسير واحد من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بالقوة، كما كان يزعم أن هذا ضمن أهداف العدوان.

كما بدا فشله واضحا في بسط السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة كما كان يزعم أيضا، ولا تزال المقاومة تتحكم في كامل أرض القطاع وتؤلم الاحتلال بعمليات نوعية كبدته خسائر غير مسبوقة في تاريخه.