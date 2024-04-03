فيديو صادم لمذيعة تايوانية تنبه لزلزال فباغتها على الهواء

وطن – تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعة تايوانية كانت تنبه مسبقاً لحدوث زلزال، قبل أن يباغتها على الهواء مباشرة.

وكانت المذيعة في تلفزيون iNews التايواني، تتحدث عن إنذار مبكر بشأن وقوع الزلزال في البلاد.

لحظة بث تلفزيون iNews التايواني للإنذار المبكر عن وقوع الزلزال فوقع الزلزال مباشرة. المذيعة أكملت التحذيرات دون أن تتوقف رغم الخطر. pic.twitter.com/UafWOcnvmW — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 3, 2024

وأثناء حديث المذيعة عن الإنذار، وقع الزلزال بالفعل وشوهدت آثاره واهتزّ الاستوديو بالكامل، وكان على وشك الانهيار.

لكن اللافت أن المذيعة أكملت حديثها ولم تتوقف، رغم الخطر الشديد الذي كان يحيط بها،حيث حرصت على مواصلة الحديث عن الإنذار من الزلزال.

زلزال قوي يضرب تايوان

وضرب زلزال قوي الساحل الشرقي لتايوان بقوة 7.4 درجة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

اقرأ أيضا:

وهذا هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطقس المركزية في تايوان.

وعلى الفور، أرسلت وزارة الدفاع التايوانية قوات عسكرية لمساعدة الحكومات المحلية ونقل الناس إلى مناطق مرتفعة للوصول إلى بر الأمان.

وهذا هو بروتوكول شائع جدًا يحدث في تايوان عندما تحدث كارثة طبيعية بهذا الحجم.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض الطرق مدمرة جزئيًا، وانهارت بعض المنازل والمباني جزئيًا أيضًا، كما انهارت أسطح، وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء تايوان.

وعلقت الحكومة جميع المدارس والعمل طوال اليوم بسبب الهزات الارتدادية المستمرة.