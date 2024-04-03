إطلالة جديدة بمناسبة ذكرى ميلادها.. كم يبلغ عمر زوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية؟

وطن – يصادف الرابع من شهر أبريل الحالي عيد ميلاد سيدة عمان الأولى عهد بنت عبد الله البوسعيدية التي يلقبها العمانيون بـ”السيدة الجليلة”، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، التي شكلت بصمة خاصة في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

ومنذ تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة عام 2020 أصبحت “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية محط الأنظار في جميع المناسبات التي تحضرها.

🔴 إطلالة حديثة لـ #السيدة_الجليلة في ذكرى ميلادها الذي يصادف الرابع من أبريل. pic.twitter.com/StNJyW8U3E — صحيفة نشر الإلكترونية 🇴🇲 (@oman1_news) April 3, 2024

وظهرت زوجة سلطان عمان بإطلالة جديدة سلطانية فخمة، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ54. وأطلت عهد البوسعيدية بالزي العماني التقليدي وهي ترتدي حلى مميزة من الذهب.

حيث تعتبر من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع العماني والوجوه المعروفة ضمن الأسر الحاكمة في الوطن العربي.

والسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله هي من أسرة بوسعيدية نبيلة تنحدر من نسل الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس الدولة البوسعيدية.

📸 كل عام و #السيدة_الجليلة بخير بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف ٤ من أبريل pic.twitter.com/hc4Wo4vk40 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 3, 2024

احتفاء بذكرى ميلاد زوجة سلطان عمان الـ54

ولدت في مسقط عام 1970، أي إنها تبلغ من العمر حالياً 54 عاماً، وتلقت تعليمها في مدارس السلطنة قبل أن تذهب إلى الخارج لدراسة علم الاجتماع. وقد كانت دائماً مولعة بالقراءة والمطالعة والتعلم.

ووالدها هو عبد الله بن حمد البوسعيدي، وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.

ولقب «السيدة الجليلة» حملته سابقاً والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ويظهر ذلك من خلال بيان ديوان البلاط السلطاني الذي صدر يوم وفاتها في 12 أغسطس 1992.

كل عام و #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بخير بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف ٤ من أبريل pic.twitter.com/Fhe6laKZRb — منى الشحية (@MunaAlshehhi) April 3, 2024

وفي اللغة فإن لفظ “الجليلة” يعود إلى الجليل وهو المَهيب، أي ذو المظهر الذي يوحي بالاحترام.

زواجها من السلطان هيثم

بعد اقترانها بالسلطان هيثم بن طارق، في 21 أغسطس/آب 1990، كرست حياتها لعائلتها وأبنائها الأربعة: ذي يزن بن هيثم آل سعيد الذي عين من قبل والده بمنصب ولي العهد عقب توليه حكم السلطنة خلفا لقابوس، وبلعرب وثريا وأميمة.

كل عام و ⁧#السيدة_الجليلة⁩ حفظها الله عزوجل ورعاها بخير بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف ٤ من أبريل. pic.twitter.com/gq2z6puRRr — د. فنه ال فنه العريمي (@DoctorFannah) April 3, 2024

كما أولت عهد البوسعيدية اهتماماً خاصاً لقضايا المرأة والأسرة والتعليم والبيئة في السلطنة. وقد شاركت في عدة مبادرات وزيارات إنسانية واجتماعية لخدمة المجتمع.

واشتهرت السيدة الجليلة عهد البوسعيدية بدورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية في سلطنة عمان، كما تهتم بتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني وتشجيعها على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

دعم التعليم

بالإضافة إلى دورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية وتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية تهتم بدعم التعليم في سلطنة عمان، وتسعى لتحسين جودته وتطوير المهارات العملية والابتكارية لدى الشباب العماني.

وفي كل إطلالاتها تحرص السيدة الجليلة على أناقتها وارتداء الملابس التي تحمل طابعاً تقليدياً وتراثياً. فهي تفضل ارتداء الزي العماني المكون من الدشداشة والشيلة والبرقع، بألوان مختلفة وأقمشة راقية.

غداً ميلاد #السيدة_الجليلة حفظها الله ورعاها وأدام السعادة والصحة والعافية والعمر المديد عليها يا رب 🤲❤️ pic.twitter.com/4U8Gh5KSKK — حنان البلوشي (@H_albloooushi) April 3, 2024

كما تختار المصممين العمانيين لإبراز موهبتهم وإبداعاتهم. ولا تغفل عن اختيار المجوهرات المناسبة التي تضفي لمسة من الفخامة والرونق على إطلالاتها.

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي” إكس” –تويتر سابقاً – حيال عيد ميلاد قرينة السلطان هيثم بن طارق عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية متمنين لها موفور الصحة وطول العمر.

وعلقت “عهد العبرية”:”4 أبريل يوم ميلاد السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية”. وأضافت :”اللهم في العشر lلاواخر من رمضان أنعم عليها بموفور الصحة والعافية والعمر المديد”.

٤ أبريل يوم ميلاد #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية

اللهم في #العشر_lلاواخر_من_رمضان أنعم عليها بموفور الصحة والعافية والعمر المديد 🤲#ليلة_القدر pic.twitter.com/kFFU2YypeM — عهد العبرية (@hdalbry) April 3, 2024

وعقبت ” تغريد الوهيبية” :”كل عام وجميلة إبريل بخير”، وقالت “بنت العز”:”حفظك الله ورعاك أم الوطن”.

وقال “أحمد”:” هنا الجليلة عهد عمان حفظكم الله بحفظه ووفّقكم بتوفيقه ويرعاكم بعنايته ويسعدكم في الدارين”.

وعلقت “حنان البلوشي”:”حفظ الله السيدة الجليلة أم الوطن وملهمة نساء عمان الماجدات”.