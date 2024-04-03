إصابة مراسل الجزيرة بـ3 إغماءات متتالية بسبب هول المجازر بمجمع الشفاء (فيديو)

وطن – تعرَّض مراسل قناة الجزيرة مباشر محمد شاهين، للإغماء ثلاث مرات بسبب هول المشاهد التي خلفتها مجازر الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال شاهين، إن ما حدث في مجمع الشفاء ومحيطه هو جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية وبحق القانون الدولي.

مراسل الجزيرة مباشر: أغمي عليّ ثلاث مرات من هول ما شاهدته في #مجمع_الشفاء pic.twitter.com/pLWjnBwIHz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2024

وأضاف أن مجمع الشفاء الطبي تم تدميره بشكل كامل، وهو أكبر مجمع طبي على مستوى فلسطين، موضحا أن المبنى الذي لم يُدمَّر تم حرقه بالكامل بمعداته وأجهزته الطبية وما به من مقومات.

وأفاد بأن الجرائم التي شوهدت في مجمع الشفاء تفوق التخيلات، موضحا أنه تعرض للإغماء ثلاث مرات في غضون ساعات بسبب هول المشاهد بالمجمع ومحيطه.

وعلى مستوى الشهداء وجثامينهم، فقد أكّد أن المعلومات التي وردت في شهادات الأهالي تكاد لا تذكر أمام هول الواقع المنظور بالعين على أرض الواقع.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر، إلى أن هذه المشاهد لا يمكن أن يتخيلها العقل، مع انتشار جثامين الشهداء في الشوارع، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها.

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ولفت إلى أن الكثير من الأهالي ظلوا يبحثون عن جثامين ذويهم من بين الجثامين المتحللة، فيما توجد الكثير من الجثامين التي دفنتها جرافات الاحتلال تحت أكوام الرمال في ساحة المجمع.

وأشار شاهين، إلى أن الأهالي يحفرون بأيديهم من أجل انتشال هذه الجثامين، موضحا أن مجمع الشفاء الأكبر في غزة والذي يمثل الركيزة الطبية الأساسية في القطاع بات منهارا بالكامل ولا يمكنه العمل مجددا.

دمار شديد في مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال، قد انسحب فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي بعد حصار واقتحام دام أسبوعين.

وأظهرت المشاهد التي أعقبت الانسحاب، حجما هائلا من الدمار، فيما عُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

ووثقت المشاهد، حجم الدمار الذي لحق بالمجمع الطبي ومحيطه، كما أظهرت مقاطع أخرى انتشار جثث متفحمه لشهداء في الشوارع والطرقات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، وبحث الأهالي عن جثث ذويهم في مقبرة الشفاء بعد تجريفها.

300 شهيد في مجمع الشفاء

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، قد قال إن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، وإن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية.