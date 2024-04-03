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أردني يقتل زوجته بطنجرة الطبيخ على مائدة الإفطار في رمضان لهذا السبب!!

بقلم
أردني يقتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد إفطار رمضان

وطن – ألقى الأمن الأردني القبض على زوج أردني شاب قتل زوجته على مائدة الإفطار في رمضان بعد أن قذفها بـ”طنجرة الطبيخ” على وجهها، بسبب تأخرها في إكمال إعداد وجبة الإفطار.

وفي التفاصيل، فإن الشاب وهو في الثلاثينات وعاطل عن العمل ويقيم في إحدى القرى السورية، كان بانتظار الطعام على الإفطار حين سمع أذان المغرب ولم تكن زوجته قد انتهت بعد من وضع الطبق الرئيس على المائدة.

أردني قتل زوجته بطنجرة الطبيخ! 

وإثر ذلك، صرخ طالبا منها الاستعجال، فأخبرته أنه لم يبقَ إلا “طشة الملوخية” (وهي تقلية الثوم السريعة التي تسكب على وجبة الملوخية)، فما كان منه إلا أن قام مسرعا وتوجه إلى المطبخ وهو في حالة هياج عصبي، وحمل طنجرة الطبيخ المعدنية الثقيلة عن النار وقذفها بها في وجهها، ما تسبب لها بجروح خطيرة وكسور في الجمجمة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من وصولها إلى المستشفى.

وبحسب شهادات للجيران، فإن المتهم معروف بعصبيته الدائمة وكونه سريع الغضب وكثير الشجار في الحي الذي يسكنه.

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وجرى إيقاف الزوج من قبل الجهات المختصة، على ذمة التحقيق في الواقعة. وفق وسائل إعلام محلية

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