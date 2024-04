لطوله الفارع.. نجل ترامب العملاق يفاجئ الجميع بأحدث ظهور إلى جانب والدته ميلانيا (شاهد)

وطن – خطف الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بارون، الأنظار بعد ظهوره مع العائلة بشكل نادر، كما أظهر فيديو انتشر على نطاق واسع ولاقى تفاعلاً كبيراً.

وارتدى بارون ترامب الذي لفت طوله الفارع الأنظار بشكل كبير، بدلة أنيقة مكونة من قطعتين باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق صفراء، وحضر لتناول وجبة فطور وغداء عائلية في عيد الفصح في مارالاغو.

ووفق شبكة “ndtv” تصدر بارون المولود في مارس 2006، وهو الابن الأصغر لدونالد ترامب، الأخبار بعد ظهوره النادر مع والديه في عيد الفصح عام 2024.

ورغم انشغال الشاب البالغ من العمر 18 عاما بدراسته الجامعية، ولكنه لا يزال يقضي بعض الوقت من أجل لقاء العائلة.

وتخطى بارون ترامب والده ووالدته في الطول ـ حيث تجاوز طوله المترين ـ بينما طول ترامب كما هو معروف (190 سم) وطور والدته ميلانيا ترامب (180سم).

وشوهد بارون ترامب في نادي Mar-a-Lago، وهو يسير جنبا إلى جنب مع والدته ميلانيا يوم، الأحد 31 مارس. وقد تمت مشاركة الفيديو بواسطة Ron Filipkowski على حساب X الخاص به والتقطه العديد من المستخدمين الآخرين.

واجتمعت عائلة ترامب في منتجع مارالاغو لتناول وجبة فطور وغداء عيد الفصح.

Trump arrives at Easter dinner with Barron showing off his signature dance moves. pic.twitter.com/Os9CiRUAPk

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) April 1, 2024