لحظة انهيار شرفة ووفاة نائب تركي ووقوع إصابات خلال احتفال بنتائج الانتخابات

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار شرفة وسقوط نائب رئيس حزب المعارضة التركي، محمد بالاز، وعدد من معاونيه خلال الاحتفالات بالفوز في انتخابات البلدية بإسطنبول.

وقالت صحيفة “milliyet” التركية إن نائب رئيس المنطقة محمد بالاز فقد حياته جراء انهيار الشرفة، حيث كان يجري الاحتفال بنتائج الانتخابات غير الرسمية في منطقة تافاس في دنيزلي، فيما أصيب 8 أشخاص، 3 منهم في حالة خطيرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع العشرات من الأتراك وهو يلوحون بأعلام تحت الشرفة المتهاوية، وفجأة ترى الشرفة وهي تهوي بمن عليها فوق المتجمهرين مما زاد من عدد الإصابات.

وفقًا للنتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة للحكومات المحلية لعام 2024، فقد تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري قادر تاتيك في منطقة تافاس في دنيزلي.

وبعد ظهور النتائج غير الرسمية، تجمع العديد من أعضاء الحزب أمام مبنى الحزب في شارع يني محلة كاراجولانوغلو للاحتفال بالفوز في الانتخابات.

استمرار الاحتفالات

وإلى جانب استمرار الاحتفالات في الشارع، صعدت مجموعة كبيرة إلى مبنى الحفل في الطابق الثاني وملأت شرفتي مبنى المنطقة. وبينما استمرت الاحتفالات بحماس، انهارت بكل ما عليها إحدى الشرفات التي لم تعد قادرة على تحمل هذا الثقل.

ونتيجة لانهيار الشرفة أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، وأصيب 3 منهم إصابات خطيرة. وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.

ومن بين الجرحى، نائب رئيس منطقة حزب الشعب الجمهوري محمد بالاز ، الذي أصيب بضربة في رأسه وكان في حالة تهدد حياته، وتم تحويله إلى مستشفى جامعة باموكالي بعد علاجه الأول في مستشفى تافاس الحكومي . ليعن عن وفاة بالاز صباح اليوم التالي رغم كل تدخلات الأطباء.

اقرأ أيضا:

فرحة لم تكتمل

وقال رئيس مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، علي عثمان هورزوم، الذي أدلى ببيان أمام بلدية دنيزلي الكبرى مع مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية دنيزلي بولنت نوري تشاووش أوغلو: “بالإضافة إلى الفرح الذي عشناه، شعرنا أيضًا بالحزن بسبب ما حدث.”

وتابع:”تم نقل نائب رئيس منظمة منطقة تافاس، محمد بالاز، إلى المستشفى بعد انهيار الشرفة خلال احتفالات الليلة الماضية وتلقينا للتو نبأ وفاته. أقدم التعازي لعائلته وحزبنا. وقال “فليرقد بسلام”.

وكانت الاحتفالات التي أجريت في تركيا قد شهدت تجمهر كبير من المواطنين الأتراك، وكان النائب التركي محمد بالاز قد شارك في هذه الاحتفالات.

وتواجد النائب التركي وأنصاره داخل الشرفة التي انهارت فجأة ما تسبب في وفاة بالاز ، فيما نقل 8 أشخاص إلى المستشفى.