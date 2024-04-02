فايز الدويري يكشف سبب مجازر مجمع الشفاء ويتوعد الاحتلال بما ستحققه طوفان الأقصى

وطن – علّق الخبير العسكري الأردني فايز الدويري على المشاهد المروعة التي جرى الكشف عنها من في مجمع الشفاء الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين.

وقال الدويري في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “الصور التي يتم بثها من مجمع الشفاء وما حوله تبين جزءا من جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة”.

الصور التي يتم بثها من مجمع الشفاء وما حوله تبين جزء من جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة ، جريمة مجمع الشفاء ليست الوحيدة كما أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سلسة جرائم عصابات جيش الاحتلال وستكشف الأيام القادمة المزيد من هذه الجرائم، لم يكن لدويلة الاحتلال أن تنفذ تلك… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) April 2, 2024

وأضاف أن جريمة مجمع الشفاء ليست كما الأولى ولن تكون الأخيرة وذلك في سلسة جرائم عصابات جيش الاحتلال، موضحا أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من هذه الجرائم.

وتابع: “لم يكن لدويلة الاحتلال أن تنفذ تلك الجرائم لولا الغطاء الأمريكي والغربي والتخاذل العربي والإسلامي عن نصرة أبناء جلدتهم (إلا من رحب ربي) من الطيف العربي المحيط”.

📸#مجمع_الشفاء_الطبي قبل وبعد المحرقة التي ارتكبها جيش الاحتلال فيه! pic.twitter.com/li0iVZTXt8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

وصرح الدويري: “لا يمكن للظلم والتجبر أن يستمر مهما طال ليله، كل الشعوب الناشدة للحرية دفعت أثماناً باهظة في سبيل استرداد حريتها وكرامتها، ودفعت غزة ولا تزال تدفع فاتورة باهظة على طريق التحرير من دماء شعبها”.

وشدد على أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وسيبقى السابع من أكتوبر شعلة الحرية والخطوة الأولى على طريق التحرير وزوال الكيان الصهيوني، شاء من شاء وأبى من أبى.

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وختم قائلا: “نعم فاتورة باهظة يصعب تصورها، لكن الحرية شجرة تروى بالدماء، اللهم نصرك الذي وعدت”.

وأزاح الانسحاب الإسرائيلي من مجمع الشفاء، الستار عن وحشية المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

مشاهد مروعة من مجمع الشفاء

وانتشرت الكثير من المشاهد المروعة، التي وثّقت هذه المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بعد عملية اقتحام وحصار لنحو أسبوعين، وعُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

📷مئات الجثث على الأرض وفي كل مكان.. مشاهد مرعبة وصادمة بعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء . pic.twitter.com/4DxiopQUBA — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

300 شهيد في مجمع الشفاء ومحطيه

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، قد صرح بأن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، وقال إن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.

ومن جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الجيش قتل 200 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته بالمجمع الطبي ومحيطه.