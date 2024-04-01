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فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة .. نال العقوبة وإحدى الضحايا تتحدث!

بقلم
فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان جبر الشاوي

وطن – هزّت فضيحة جنسية جامعة البصرة، “بطلها” عميد كلية الحاسوب الأستاذ الجامعي عماد شعلان جبر الشاوي.

فضيحة عماد شعلان جبر الشاوي

وكانت انتشرت مقاطع فيديو وصور جنسية فاضحة منسوبة لـِ”الشاوي”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم بالتورط في استغلال وابتزاز طالبات.

جديد الفضيحة، هو قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، عزل الأستاذ الجامعي عماد شعلان جبر الشاوي.

وقالت الوزارة العراقية إن قرارها بعزل الدكتور الشاوي، جاء “لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي وثبوت الأفعال المنسوبة إليه وإقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة”.

وواجه الشاوي اتهامات باستغلال طالبات أخريات، غير الطالبة التي ظهرت معه في الفيديوهات والصور المسربة، التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المكتب، إذ يلجأ العميد لمساومة الطالبات على معدلات النجاح والتخرج، ثم يقوم بابتزازهن بعد تصوير من يرضخن له أول مرة.

طالبة تزعم أنها من ضحايا عماد شعلان جبر الشاوي
طالبة تزعم أنها من ضحايا عماد شعلان جبر الشاوي

فيما قالت مصادر أمنية عراقية، إن “الدكتور الشاوي، قيد الاعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني منذ ما يقارب 10 أيام؛ لأن مخالفته غير قانونية وغير أخلاقية لا تتوقف على الفصل من الوظيفة، بل أوراقه سوف ترفع للجهات القضائية. وسوف يصدر حكم بحقه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

من جهته قال عضو لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي سالم العنبكي، إن “العقوبة التي وجهت إلى الشاوي هي أقصى عقوبة توجه إلى أي موظف في الدولة. وهي مستحقة لما ارتكبه من فعل لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال”.

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فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان جبر الشاوي

فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة .. نال العقوبة وإحدى الضحايا تتحدث!

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