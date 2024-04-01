جمال وعلاء مبارك يلفتان الأنظار مع شاعر سعودي بالحرم المكي .. شاهد

وطن – تداول رواد منصات التواصل لقطات لنجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك جمال وعلاء مبارك وهما يؤديان العمرة في الحرم المكي.

وشارك الشاعر السعودي حسان بن علي الطيار صورة مع نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وفي المسجد النبوي الشريف.

وكتب الطيار: “جعلها الله عمرة مقبولة اللهم زد هذه الوجوه نوراً وضياءً وازرع محبتهم في قلوب عبادك أجمعين”.

علاء وجمال مبارك في المسجد النبوي

وفي منشور آخر من المسجد النبوي قال الشاعر السعودي: “في المدينة المنورة وجوار المسجد_النبوي_الشريف مسجد سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعدت وتشرفت بلقاء أحبتي”.

وعبر حسان الطيار عن فرحه برفقة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك: “الجلوس مع أخواي الذين لم تلدهم لي أمي أخي النبيل الأجل الأستاذ علاء_مبارك وأخي النبيل الأجل الأستاذ جمال_مبارك”.

ووصف الشاعر السعودي علاء وجمال مبارك بأنهما “النجلين الفخيمين لفخامة السيد الرئيس ‫محمد_حسني_مبارك‬ رحمه الله وأحسن إليه قُبيل توجههم لأداء مناسك العمرة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، وأن يحفظهم في حلهم وترحالهم”.

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ونشر حفيد حسني مبارك، «عمر»، صورة مع والده «علاء» من أمام الكعبة. كتب فيها: «اللهم تقبّل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنبًا إلا غفرته».