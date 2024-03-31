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خبير أورام يكشف طبيعة سرطان ساركوما الذي أصاب وسيم يوسف (فيديو)

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خبير الأورام حميد بن حرمل الشامسي يكشف طبيعة سرطان ساركوما الذي أصاب وسيم يوسف

وطن – قبل أيام أعلن الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف، إصابته بمرض السرطان من نوع الساركوما خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك، ليبدء الكثيرون بالبحث عن هذا المرض وتفاصيله.

وأثار إعلان وسيم يوسف تفاعلا واسعا وجعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن طبيعة هذا المرض ومظاهره ومدة خطورته إذا لم يتم علاجه.

وفي هذا السياق قدم البروفسور “حميد بن حرمل الشامسي” مقرر الجمعية الخليجية للأورام إجابات عن أسئلة وصلته في الآونة الأخيرة حول طبيعة مرض الساركوما.

مجموعة تصل إلى أكثر من 100 نوع

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه إن لهذا المرض مجموعة تصل إلى أكثر من 100 نوع من السرطانات التي تصيب العظام والمفاصل والأنسجة المختلفة في الجسم، مضيفاً أن أي عضو في الجسم يمكن أن يصيبه الساركوما.

وهو أنواع منها ما هو بطيئة النمو ومتوسطة، وهناك أنواع شرسة جداً.

ومن “الساركوما” بحسب البروفسور الشامسي، ما يكون مبكراً يسهل علاجه ومراحل متوسطة يمكن علاجه أيضاً وهناك مراحل متأخرة يصعب علاجها، ولكنه غير مستحيل بفضل الطرق الحديثة.

حالة تعافت

وعرض الدكتور الشامسي صورة محادثة لأحد المرضى خضع للعلاج وشفي منه بعد سنة كاملة وكان يعاني من واحد من أكثر أنواع الساركوما خطراً ويصيب المخ.

ويعد من أندر وأشرس أنواع هذا المرض، وهناك –كما قال- فقط 15 حالة حول العالم تم تشخيصها وعلاجها، وقام بعلاج حالة المريض في الإمارات العربية المتحدة مع زميله الدكتور “ابراهيم أبو غيدا” المتخصص في العلاج الإشعاعي للسرطان.

ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان، يتم تشخيص حوالي 12000 حالة من حالات ساركوما الأنسجة الرخوة و3000 حالة من حالات ساركوما العظام في الولايات المتحدة كل عام.

وتعد ساركوما العظام أكثر شيوعًا بين الأطفال بينما تكون ساركوما الأنسجة الرخوة أكثر شيوعًا عند البالغين.

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