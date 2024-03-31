ترتيب هدافين دوري روشن 2024 بعد هاتريك رونالدو (فيديو)

وطن- يُحافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على صدارة جدول ترتيب هدافين دوري روشن 2024 السعودي، بعد تسجيله الهاتريك في شباك مرمى الطائي في ختام منافسات الجولة ال25.

وساهم الدون رونالدو في قيادة فريقه النصر السعودي لتحقيق الفوز على نظيره الطائي، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري السعودي روشن 2023-2024.

هاتريك رونالدو في دوري روشن

وسجل خماسية النصر السعودي في مرمى شباك الطائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك في الدقائق ال64 وال67 وال87، وعبد الله غريب عند الدقيقة ال45+7 وأوتافيو عند الدقيقة ال20.

كما وسجل الطائي الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك النصر السعودي، عن طريق اللاعب فيرجيل ميسيدجان عند ال22، الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء بعدها في الدقيقة ال36 من قبل حكم المباراة.

اقرأ أيضاً:

ترتيب هدافين دوري روشن 2024

وبعد هاتريك الدون رونالدو في شباك الطائي، جاءت نتائج ترتيب دوري روشن 2024 السعودي، مع ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر) 26 هدفاً.

أليكساندر ميتروفيتش (الهلال) 22 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) 18 هدفاً.

أندرسون تاليسكا 16 هدفاً.

جورج كيفين نكودو (ضمك) 15 هدفاً.

فراس البريكان (الأهلي) 13 هدفاً.

سالم الدوسري (الهلال) 12 هدفاً.

أوديون إيجالو (الوحدة) 12 هدفاً.

بيرنارد مينساه ( الطائي) 11 هدفاً.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) 10 أهداف.