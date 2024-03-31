أنور قرقاش ينتقد فزعة الأردنيين لغزة ويزعم أن هدفها التحريض على الملك

وطن – استنكر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لمحمد بن زايد رئيس الإمارات، التظاهرات الغاضبة التي خرجت في الأردن نصرة لغزة، واتهم من شاركوا فيها بأنهم يحرضون ضد استقرار المملكة ونظام الحكم، وأن هناك تنظيمات تحركهم.

وخلال الأيام الماضية خرجت جحافل أردنية من كافة أطياف الشعب تتظاهر في شوارع البلاد للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين المحاصرين في غزة ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر، وحاصر المتظاهرون السفارة الإسرائيلية في البلاد ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن الأردنية في محيط السفارة، والتي اعتدت على المتظاهرين.

الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 31, 2024

أنور قرقاش يهاجم تظاهرات الأردن الداعمة لغزة

التظاهرات الشعبية الخالصة في الأردن والنابعة من دعم الشعب الأردني لأهله في غزة، اتهمها المسؤول الإماراتي بأنها مسيسة وتحركها تنظيمات داخل الأردن، حسب زعمه.

وقال أنور قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس“: “الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة.”

وتابع قرقاش مزاعمه التي لم يأتي عليها بأي دليل:”معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها.”

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وتسببت تصريحات قرقاش بهجوم حاد عليه وعلى النظام الإماراتي، لاتهامه الأردنيين في نيتهم ومواقفهم الداعمة لغزة.

طالما مظاهرات الأردن ازعجت الامارات العبرية المتحدة، وخروج وزير شيطان العرب محمد بن زايد ليهاجمها، فهي بكل تأكيد أزعجت اسيادهم في تل أبيب — مش هيك (@michhiik) March 31, 2024

وفي هذا السياق رد عليه أحد النشطاء بالقول:”طالما مظاهرات الأردن أزعجت الامارات العبرية المتحدة، وخروج وزير شيطان العرب محمد بن زايد ليهاجمها، فهي بكل تأكيد أزعجت اسيادهم في تل أبيب”.

وعلى نفس الخط كتب مغرد باسم “يحيى” ردا على تغريدة أنور قرقاش:”هيك تأكدنا انو الاردن ماشية صح الصح.”

ودون آخر:”يبدو أنه حتى العرش الإماراتي قد تزعزع لإمكانية سقوط الملكية الهاشمية بالأردن الشقيق.. آن الأوان لانهاء حكم ذلك الفتى البريطاني على دولة عربية.”

وبحسب تقارير متداولة فضت قوات الأمن الأردنية بالقوة مظاهرات ومسيرات في ضاحية الرابية (إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمّان) والتي تقع فيها السفارة الإسرائيلية، واعتقلت عشرات الناشطين والناشطات.

ومن بين المعتقلين الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص، والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، كما تم اعتقال الناشطة نور أبو غوش. والبعض اعتقلوا خلال مشاركتهم في المظاهرات، وبعضهم تم اعتقالهم من منازلهم.