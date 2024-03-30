لتعويض رحيل صلاح.. لاعب مصري مطلوبٌ في ليفربول!

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي نادي ليفربول للتعاقد مع النجم المصري الدولي عمر مرمروش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليعوض بذلك رحيل مواطنه محمد صلاح في سوق الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن نادي ليفربول يستعد للتعاقد مع المصري عمر مرموش، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تعويض محمد صلاح الوشيك مع نهاية الموسم الجاري.

عمر مرموش مطلوب في نادي ليفربول

وأضافت، “مستقبل اللاعب محمد صلاح بات محل شك منذ أن تلقى عرض، يقدر قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من نادي اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي”.

وتابعت، ” نادي ليفربول يفكر في البحث عن بدائل تحسباً لرحيل محمد صلاح المحتمل، ولذلك يعد اللاعب عمر مرموش أحد المرشحين لتعزيز هجوم الريدز، بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا وناديه فرانكفورت هذا الموسم”.

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عقد عمر مرموش

واستكملت الصحيفة، ” عقد عمر مرموش سينتهي في صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله بأن اللاعب سينتقل إلى نادٍ آخر الصيف المقبل”.

كما وارتبط المصري عمر مرموش بالعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي على غرار نادي ليفربول، وهم توتنهام ونيوكاسل يونايتد وغيرهم.

كما وخاض المصري مرموش مع نادي آينتراخت فرانكفورت 33 مباراة في كافة المسابقات لهذا الموسم، استطاع من خلالها تسجيل 15 هدفاً وصناعة 6 أهداف آخرين لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد هداف نادي ليفربول محمد صلاح ساري المفعول مع الريدز حتى نهاية موسم عام 2025، إلا أن التقارير تؤكد احتمالية رحيله عن النادي مع نهاية الموسم إلى الدوري السعودي روشن.