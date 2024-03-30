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فيديو يثير جدلاً .. “وفيات في الحرم النبوي جراء التدافع”! (شاهد)

بقلم
حقيقة فيديو سقوط وفيات جراء التدافع في الحرم النبوي

وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل فيديو ادّعت أنه يظهر حشودا غفيرة وهي تتدافع في الحرم النبوي ما أدى إلى سقوط وفيات. وفق المزاعم

وعلق الناشرون بالقول “عاجل: المدينة المنورة، خمس وفيات و74 إصابة بسبب تدافع الناس اليوم عندما تم فك الحاجز الفاصل”.

وفيات في الحرم النبوي جراء التدافع .. ما الحقيقة؟ 

وقد حظي الفيديو بمئات المشاركات على فيسبوك ومنصة إكس تزامناً مع شهر رمضان الذي يشهد توافد عدد كبير من المسلمين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

لكن الادعاء خطأ والفيديو مصور العام الماضي خلال أداء صلاة عيد الفطر.

ولم ينشر أي خبر عن تدافع أدى لوفيات وإصابات في المدينة المنوّرة على أي وسيلة إعلاميّة ذات صدقيّة.

وبحسب صحافيي وكالة فرانس برس في الرياض، لم تقع أي حوادث تدافع في المدينة المنوّرة أو مكّة المكرّمة خلال شهر رمضان الجاري. علماً أن شهر رمضان يشهد زحاماً شديداً في مكة لا المدينة.

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وأظهر التفتيش عن الفيديو المتداول بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة أنه منشور على الإنترنت بتاريخ 21 أبريل من العام الماضي، ويوثق ازدحاما في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر.

ويتوافق تاريخ نشر الفيديو مع تاريخ عيد الفطر في السعودية العام الماضي الذي لم يسجل فيه أي حادث تدافع أدى لوفيات.

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