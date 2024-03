ابنة زوجة ماكرون تخرج عن صمتها بشأن جنس والدتها “المتحولة” وهذا ما كشفته

وطن – كثر الحديث في وسائل الاعلام بشأن جنس السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تكبره بـ 25 سنة، حيث تم التشكيك بأنها متحولة جنسيا.

في هذا السياق، انتقدت ابنة السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون منظري المؤامرة اليمينيين. واصفة إياهم بـ “البشعين” إذ زعموا أن والدتها ولدت ذكراً، وأثنت على كيت ميدلتون في مواجهة “المتصيدين”.

ودافعت المحامية الفرنسية تيفين أوزيير البالغة من العمر 40 عاما، والتي كانت في العاشرة من عمرها فقط عندما اكتشفت أن والدتها المعلمة كانت تواعد تلميذا أصغر منها بـ 25 عاما، عن والدتها بريجيت ماكرون لتقول إنها كانت على حق في استخدام القانون لمحاربة معلومات خاطئة عنها عبر الإنترنت.

ففي العام الماضي، فازت السيدة ماكرون بقضية اتهام بالتشهير ضد صحفية مستقلة قدمت ادعاء أوليا بأنها لم تولد أنثى، بعد أن انتشرت الشائعات حولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تيفين أوزيير في مقابلة مع صحيفة “تلغراف“: “هناك ضحايا واضحون حقا مثل والدتي وأميرة ويلز. وهناك آخرون تعرضوا للجلد والتشويه بسبب المعلومات المضللة”.

وأثنت أوزيير على أميرة ويلز كيت ميدلتون لا سيما كيفية تعاملها مع الضغط الشديد من الجمهور للكشف عن سبب خضوعها لعملية جراحية في يناير الماضي.

وقالت: “لقد تأثرت بشكل لا يصدق بفيديو كيت. لقد وجدت أنها مؤثرة جدا. وها هي تطلب من الناس أن يتركوها بمفردها حتى تتمكن من متابعة علاجها الطبي بسلام”، مضيفة “لقد أثرت في حقا. اعتقد أنها كانت شجاعة جدا للقيام بذلك. لأنها في النهاية اضطرت إلى القيام بذلك. لقد تعرضت للكثير من الضغوط”.

وقد أدى غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون عن الحياة العامة، بعد إجراء عملية جراحية في البطن في 16 يناير، إلى ظهور نظريات مؤامرة جامحة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان وجودها وصحتها.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024