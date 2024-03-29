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اختراع يمكّن “التحدث” مع الموتى بالذكاء الاصطناعي

بقلم
اختراع يمكّن التحدث مع الموتى بالذكاء الاصطناعي

وطن – اخترع رجل الأعمال التكنولوجي أرتور سيتشوف أداة للواقع الافتراضي تسمى “Live Forever Mode”، تتيح “التحدث” مع الموتى بواسطة بالذكاء الاصطناعي.

الفكرة بدأت عندما تم تشخيص إصابة والد “أرتور سيتشوف” بمرض السرطان، حيث اضطر إلى تقبل الواقع، وهو أنه لن يتسنى له قريبا التحدث معه مرة أخرى، علماً انه كان مستعدا لإعطاء أي شيء لإجراء محادثة أخرى مع والده، بعد وفاته.

دفع ذلك “أرتور” لاختراع أداة للواقع الافتراضي تسمى “Live Forever Mode”.

تتميز الأداة بصور رمزية رقمية يمكنها محاكاة صوت الشخص وسلوكياته وحركاته بعد 30 دقيقة فقط من ملاحظة المستخدم، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الهدف هو أن تعيش هذه الصورة الرمزية إلى الأبد عبر الإنترنت كذكرى لمنشئها حتى تتمكن الأجيال القادمة من عائلاتهم من التفاعل معها.

بالذكاء الاصطناعي .. أداة تتيح “التحدث” مع الموتى

يقول أرتور: “يمكنك التعرف على الشخص، ويمكنك سماع صوته.. يمكنك التحدث معه حول مواضيع مختلفة، ويمكنك إدخال القليل من شخصيته في النظام”.وفق “سكاي نيوز”

وتقوم شركة Somnium Space التابعة لشركة أرتور باختبار “وضع العيش إلى الأبد” في مقرها الرئيسي في براغ، بجمهورية التشيك، قبل إطلاقه رسميا.

Somnium Space عبارة عن منصة ثلاثية الأبعاد يمكن للمستخدمين الوصول إليها باستخدام جهاز الواقع الافتراضي.

في هذا الفضاء، يتواجدون كصورة رمزية، حيث يمكنهم ممارسة الألعاب وإنشاء الأعمال الفنية وحضور الأحداث وشراء وبيع السلع الافتراضية من مستخدمين آخرين.

 

 

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