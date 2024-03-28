موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والتشكيلة المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد سيمبا التنزاني، الجمعة، في مباراة قوية وصعبة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويستضيف ملعب “بنجامين مكابا”، مباراة الأهلي وسيمبا في قمة منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور الذهاب.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا

وستنطلق المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والمغرب، عند الساعة السابعة مساءً.

📸 تحرك الأبطال لخوض المران الأول بتنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا بدوري الأبطال 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7JMZM1DrIT — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 27, 2024

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

تشكيلة الأهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام سيمبا التنزاني، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

دفاع الأهلي: أكرم توفيق، رامي ربيعة (محمد عبد المنعم)، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول.

تدريبات الأهلي المصري استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، مروان عطية، عمرو السولية.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، أنطوني موديست ( كريم فؤاد).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (اضغط هنا)

كما وستنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتردد على النايل سات 11054، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.