الرئيسية » رياضة » موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والتشكيلة المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والتشكيلة المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بقلم
الأهلي المصري

وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد سيمبا التنزاني، الجمعة، في مباراة قوية وصعبة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويستضيف ملعب “بنجامين مكابا”، مباراة الأهلي وسيمبا في قمة منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور الذهاب.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا

وستنطلق المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والمغرب، عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

تشكيلة الأهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام سيمبا التنزاني، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

دفاع الأهلي: أكرم توفيق، رامي ربيعة (محمد عبد المنعم)، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول.

الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، مروان عطية، عمرو السولية.

مركز الهجوم:  حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، أنطوني موديست ( كريم فؤاد).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (اضغط هنا)

كما وستنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتردد على النايل سات 11054، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

قد يعجبك أيضاً

لويس روبياليس وخورخي فيلدا

مدرب منتخب المغرب للسيدات يواجه خطر السجن بسبب القُبلة القسرية

الأهلي المصري

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والتشكيلة المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اللاعب توني كروس

توني كروس يحسم أمر مستقبله مع ريال مدريد بهذا القرار!

النجم الفلسطيني وسام أبو علي

أول تعليق من اللاعب وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري بعد تمثيل منتخب الفدائي الفلسطيني

اجتياح بري لرفح

نتنياهو يوجه بشراء عشرات آلاف الخيام من هذه “الدولة”.. رتوش أخير قبل اجتياح مرتقب لرفح

ويل سميث

صورة متداولة للممثل الأمريكي ويل سميث في الرباط تثير جدلا.. هل زار المغرب؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior