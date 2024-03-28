متى سنعود لصيام رمضان في فصل الصيف؟.. باحث فلكي يجيب (فيديو)

وطن – كشف الباحث الفلكي السعودي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور “خالد الزعاق” من خلال فقرة “تقويم” اليومية التي يقدمها، بأن المسلمين سيودعون شهر رمضان في فصل الربيع بعد سنتين من الآن.

وأشار في مقطع فيديو متداول إلى أننا في عام 1447 الهجري سيدخل شهر رمضان في حيز الشتاء ليعيش فيه 9 سنوات تقريباً.

بعد سنتين نودع الربيع في رمضان

ومن عام 1447 يدخل رمضان في حيز الشتاء ويعيش فيه تسع سنين تقريباً

ولن يعود رمضان إلى الصيف إلا بعد 18 سنة تقريباً

الله المستعان

pic.twitter.com/BE0uhiqSqu — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 27, 2024

وأكد خالد الزعاق أن شهر رمضان الفضيل لن يعود إلى توقيته الصيفي إلا بعد مرور 18 سنة تقريباً.

وكان الزعاق قد أكد أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، موضحا أن ليالي الشهر الكريم هلّت مع موسم الأذرعة، ومدته 26 يوما، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.

كما أردف أنه وخلال الـ90 يوماً القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأعلى في الحرارة، وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا.

السنة الهجرية تتقهقر

وأضاف الزعاق أن الفصول تتبع نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يومًا والفارق بينهما 11 يوما، أي أن السنة الهجرية تتقهقهر للخلف شهرا كل 3 سنوات، موضحًا أن شهر رمضان الحالي يلمس آخر فصل الربيع؛ لذلك فأطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.

وتابع، أننا خلال الأعوام 1443 و1444 و1445 و1446هـ سنصوم رمضان في فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام 1447 و1448 و1449 و1450هـ سيكون صيام رمضان في الشتاء.

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رمضان ليس ثابتا

ووفق علماء فلك فإنه بسبب هذا الاختلاف بين حساب التقويم الهجرى والتقويم الشمسى، فإن بداية شهر رمضان المبارك بشكل عام تأتى مبكرة بحوالي 11 يوما كل عام، لذلك فإن شهر رمضان ليس ثابتا في موسم واحد، لكنه يعبر خلال كل الأشهر الإثنى عشر فى التقويم الشمسى فى دورة مدتها 33 سنة.