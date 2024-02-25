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أقصر مدة صيام في رمضان بهذه الدولة .. عدد ساعات الصيام بالدول العربية والعالم

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موعد شهر رمضان 2024، متى يبدأ رمضان؟ وما هي أقصر مدة وأطول مدة صيام وما عدد ساعات الصيام بالدول العربية والعالم؟

وطن – مع اقتراب شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445 الميلادي 2024، تشير الحسابات الفلكية إلى أن، يوم الاثنين 11 مارس/آذار، هو أول أيام شهر الصيام.. فما هي ساعات الصيام والإفطار في أبرز الدول العربية؟.

ووفق ما رصدته (وطن) فإن أقصر مدة صيام ستكون في مدينة “بورتو مونت” في تشيلي، وفيها سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة.

أطول ساعات الصيام وأقصرها

وتشهد نوك عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.

ويعتمد عدد ساعات الصيام على خطوط العرض وكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول والعكس تكون أقصر.

وعربياً تسجل العاصمة المغربية الرباط أطول نهار وأطول ساعات الصيام بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.

فيما ستكون “وروني” في جزر القمر على موعد مع أقصر ساعات الصيام في الدول العربية بواقع 13 ساعة و4 دقائق تقريباً.

عدد ساعات الصيام في أبرز الدول العربية

ويبلغ عدد ساعات الصيام في العاصمة المصرية القاهرة 14,14 ساعة، وفي مسقط في عمان يكون عدد ساعات الصيام 13,53 ساعة، وفي أبوظبي الإماراتية 13,56، وفي السعودية 13,56 ساعة.

وفي عمان الأردن، سيكون هناك عدد ساعات صيام 14,11 ساعة، وفي سوريا 14,18 ساعة، وليبيا 14,21، وفي صنعاء باليمن 13,39.

ويسجل نهار اليوم الأول من رمضان أقصر ساعات صيام الشهر الفضيل في معظم الدول العربية والإسلامية، ثم يطول تدريجياً حتى آخر يوم.

مواقيت الصيام والإفطار بالدول العربية

في مصر يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:52 صباحا والإفطار عند الساعة 06:06.

كما يبدأ الصيام في سلطنة عمان عند الساعة 05:02 في أول أيام شهر رمضان، والإفطار سيكون عند الساعة 06:14.

وفي سوريا يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:20 صباحا والإفطار عند الساعة 06:36.

بينما في فلسطين يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:31 صباحا والإفطار عند الساعة 06:45.

أما في لبنان يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:28 صباحا والإفطار عند الساعة 06:43.

وفي السعودية يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 4:55 صباحا والإفطار عند الساعة 06:08.

في حين سيبدأ في الإمارات عند الساعة 05:14 صباحا، أما الإفطار سيكون عند الساعة 06:26 مساء.

وبالبحرين يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:32 صباحا والإفطار عند الساعة 05:45.

ووفق الحسابات الفلكية، فإن الأربعاء الأول من شوال 1445 الموافق العاشر من أبريل/نيسان المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.

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