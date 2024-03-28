اعرف موعد عيد الفطر 2024 في بلدك.. مركز الفلك حدد يوم رؤية الهلال لكل دولة لإعلان العيد

وطن – مع دخول شهر رمضان المبارك يومه الـ18 يتم تداول عدد من النظريات حول الحسابات الفلكية للموعد والتاريخ الذي يمكن فيه رؤية هلال عيد الفطر، وهو ما تحدث عنه مركز الفلك الدولي.

وذكر المركز ببيان له أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال، يوم الاثنين 8 أبريل 2024، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأوضح أن هذه الدول ستكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها، لكن بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة.

باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 نيسان/إبريل عيد الفطر السعيد



بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش… pic.twitter.com/tuULaC78oF — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 28, 2024

موعد عيد الفطر 2024

ويمكن رؤية الهلال وفق مركز الفلك الدولي باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهو أمر ممكن بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية.

كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وتوقع المركز أن تعلن جل الدول رؤية الهلال، الثلاثاء، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 2024.

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عيد الفطر يوم الخميس في هذه الدول

ولم يستبعد مركز الفلك الدولي أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم، الثلاثاء، ليكون يوم الخميس 11 أبريل، عيد الفطر فيها.

وستكون بعض الحسابات السطحية للهلال في بعض الدول العربية والإسلامية أي وقت غروب الشمس تؤدي إلى تباين في موعد أول أيام عيد الفطر كما حصل في رمضان.

وموعد تحري الهلال وقت غروب الشمس سيكون وفق التالي حسبما حدده مركز الفلك الدولي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس وعمره 16 ساعة و58 دقيقة والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة.

في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة.

في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة.

في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة.

والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي”.

رؤية الهلال فلكيا

رؤية الهلال غير ممكنة في هذه المناطق

بالإضافة إلى ذلك نشر مركز الفلك الدولي خارطتين لمسار القمر والمناطق التي يمكن رؤيته فيها قائلا بتقريره، ما يلي:

مسار القمر والمناطق التي يمكن رؤيته فيها