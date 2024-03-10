موعد رمضان وجدل كل عام.. لماذا تختلف الدول العربية في تحديد بدايته؟

وطن – يبدأ المسلمون في غالبية الدول العربية الإثنين 11 آذار/مارس 2024، صيام أول أيام شهر رمضان 1445، فيما أعلنت كل من الأردن والمغرب وليبيا وسلطنة عمان، أن بداية الشهر لمبارك ستكون، الثلاثاء 12 آذار.. فما الذي يجعل العالم الإسلامي مختلفاً في تحديد بداية الشهر المبارك؟

تعتمد الدول العربية على آلية تحري الهلال عبر المراصد الفلكية عملاً بوصية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد التأكد من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يجري الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.

ويقول “مركز الفلك الدولي” -وهو مركز علمي مقره الإمارات إن الدول الواقعة شرقي العالم غالباً يكون فيها موعد بداية شهر رمضان هو، الثلاثاء.

لماذا يختلف العالم في تحديد موعد بداية شهر رمضان؟

والشهر القمري في التقويم الإسلامي يبدأ مع ظهور القمر الجديد (الهلال)، مما يعني أن شهر رمضان يبدأ وينتهي مع ظهور هلال بداية الشهر.

وسبب اختلاف تعيين موعد بداية شهر رمضان وموعد انتهائه، هو اختلاف الطرق التي تتبعها الدول في تحديد رؤية الهلال.

المملكة المغربية تعلن تعذر رؤية الهلال اليوم الأحد من قبل جميع لجان الرصد البالغ عددها أكثر من 200 لجنة، وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/fTa5SHKNIy — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

وتخضع بعض طرق رؤية الهلال لطرق تأويل النص الشرعي، وبعض الدول تعتمد في تحديد بداية الصوم ونهايته على دول أخرى تمثل مرجعية دينية لها.

مفتي تونس يعلن يوم غد الإثنين 11 مارس غرة شهر رمضان المبارك، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع. pic.twitter.com/fG6OWZwkym — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

وتختلف طرق رؤية هلال رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار.

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فيما تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار. وأمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. علما… pic.twitter.com/8p4bKJgchV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

3 مراحل لتحري الهلال

وطريقة تحري الهلال تكون على ثلاثة مراحل: الأولى ولادة الهلال وتكون قبل غروب الشمس، والمقصود بها انتهاء دورته الشهرية حول الأرض وبدء دورة جديدة.

تعلن دار الإفتاء الليبية أن يوم غدٍ الإثنين الموافق: 11 /3 / 2024، هو المتمم لشهر شعبان، لهذا العام 1445 هجري، وعليه يكون بعد غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام. هيئة الأوقاف بالحكومة المكلفة تعلن تعذر رؤية هلال شهر #رمضان_المبارك، ليكون غدا الاثنين هو المتمم لشهر… pic.twitter.com/p1KavTKCl2 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

أما المرحلة الثانية تقوم على أن يبقى الهلال موجوداً فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

فيما تقوم المرحلة الثالثة في أن يمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس زمناً لا يقل عن نصف ساعة.

وتتم مراقبة الهلال في أول الشهر وليس في آخره، ولا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إن لم يكن قد مضى على ولادته 15 ساعة و12 دقيقة لمشاهدته بالتلسكوب.

وتكون مراقبة الهلال من أماكن مرتفعة بعيداً عما يحجب الرؤية من جبال وتلال ومبانٍ عالية، أو عوامل طبيعية، مثل السُحب والرطوبة والغبار، والتي تؤثر على امكانية رؤية الهلال بشكل صحيح.

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وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الإسلامية تعتمد في تحري الهلال على لجان مكونة من فقهاء وعلماء فلك ومواطنين عاديين.

ولا تكون طريقة التحري سهلة دائما بسبب وجود ما يحجب الرؤية مثل السُحب.

وقد يكون هناك صعوبة في إيجاد القمر في بعض المواقع وهو ما قد يؤدي لاختلاف موعد بدء شهر رمضان بين دولة وأخرى.