أمريكا.. 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن “القطة السوداء” التي شلت البلاد

وطن – عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مكافأة للحصول على معلومات عن عصابة برامج الفدية المعروفة باسم “Blackcat” أو “القطة السوداء”، التي ضربت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث وعطلت مدفوعات التأمين في أنحاء أمريكا.

وقالت الوزارة في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة: “إن مجموعة برامج الفدية كخدمة ALPHV Blackcat أضرت بشبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.”

وقالت شركة يونايتد هيلث الأسبوع الماضي، إنها بدأت في تلبية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، بعدما أعادت خدماتها إلى العمل عقب الهجوم الإلكتروني، الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير.

وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة “يونايتد هيلث كير” دوراً أساسياً في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فإن وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعلنا في 19 ديسمبر 2023، عن التعاون مع مجموعة دولية من وكالات إنفاذ القانون من المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسبانيا والدنمارك، لإجراء حملة تعطيل ضد برامج الفدية سيئة السمعة وعصابة ALPHV/Blackcat.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الجهات الفاعلة في ALPHV/Blackcat على أنها قامت باختراق أكثر من 1000 كيان ضحية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بما في ذلك الكيانات الحكومية البارزة (على سبيل المثال، الحكومات البلدية، ومقاولو الدفاع، ومنظمات البنية التحتية الحيوية).

وقال القراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، من دون الإعلان عما إذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال.

وبعد فترة وجيزة من الاختراق، وضعت المجموعة بيانا مزيفا على موقعها الإلكتروني، زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدها على أنشطتها، وذلك في محاولة لإعطاء انطباع بأن عملياتها توقفت.

مجموعة عابرة للحدود

وتعهدت وزارة الخارجية الأمريكية بدفع مكافأة تصل إلى 10,000,000 دولار أمريكي للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع أي فرد (أفراد) يشغل منصبًا قياديًا رئيسيًا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقف وراء متغير برنامج الفدية ALPHV/Blackcat.

وبرامج الفدية هي نوع من البرامج الضارة التي تمنع المستخدم من الوصول إلى ملفات الكمبيوتر أو الأنظمة أو الشبكات حتى يتم دفع فدية مقابل استعادتها. يمكن أن تتسبب حوادث برامج الفدية في حدوث اضطرابات مكلفة للعمليات وفقدان المعلومات والبيانات المهمة.