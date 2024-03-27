ماذا يعني كسوف الشمس في نهاية رمضان؟.. ناسا تحذر وظاهرة لن تتكرر إلا بعد 20 عاما

وطن – حذر علماء الفلك من يوم 8 أبريل 2024 القادم الذي سيصادف آخر ليلة من شهر رمضان الكريم، حيث سيكون كسوف الشمس كلياً مرئياً وسيحول النهار إلى ليل، كما ستنخفض درجة الحرارة وسيحول الظلام أشعة الشمس إلى ليل.

ومن هذه خلال الصدفة الكونية، يظهر القمر والشمس بنفس الحجم تقريبًا في السماء. عندما يحجب القمر وهج الشمس، سيكون الغلاف الجوي الخارجي للشمس، أو الإكليل، مرئيًا لفترة وجيزة.

في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تحديدًا يوم 8 إبريل عام 2024، العالم على موعد مع كسوف شمسي كامل سيكون الكسوف مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستظلم سماءهم لساعات مشهد مَهِيب للقمر يسقط كليًا بين الشمس والأرض فيما يُعرف بـ “رقصة الباليه الكونية” pic.twitter.com/lEWNwqXFdq — هانثل | HANTHL (@HanthlPro) March 27, 2024

وبحسب وكالة “ناسا ” للفضاء في 8 أبريل 2024، سيمر كسوف كلي للشمس بأمريكا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس تماما. سوف تظلم السماء كما لو كان الفجر أو الغسق.

ويقول العلماء إن هذه الظاهرة النادرة ـ كسوف كامل للشمس ـ لن تتكرر مرة أخرى إلا بعد 20 عاما.

ودعت الوكالة إلى أخذ الاحتياطات عند مشاهدة كسوف الشمس الكلي. والتأكد من أنهم على دراية بالوقت الذي يحتاجون فيه إلى ارتداء نظارات حماية متخصصة للعين مصممة للعرض الشمسي من خلال مراجعة إرشادات السلامة.

وعبر مواقع التواصل ربط نشطاء بين هذه الظاهرة النادرة التي تتزامن مع آخر يوم في رمضان، وبين الأحداث الحالية التي يشهدها العالم، حيث ذهب متابعون لاستذكار علامات الساعة ونهاية العالم، حسب وصفهم.

🌑 النجم الطارق 8/4/2024 – خسوف القمر سيبدأ أولا ثم يتبعه كسوف الشمس وثلاثة أيام أو أكثر بدون كهرباء أو إتصالات مع كوارث في الأرض..

🌑 هل ستكون النهاية للجميع أو للبعض و سيكون آخر رمضان لنا ؟

🌑 هل سيكون خسوف القمر بداية العقد الثامن لليهود أو يوم الدينونة أو غضب الرب و بداية… pic.twitter.com/5QBvxPkGdo — علاج أضرار اللقاح والسرطان 😷 حرب غزة (@go2islam) March 21, 2024

النظر المباشر

وتابع المصدر باستثناء المرحلة الكلية القصيرة من كسوف الشمس الكلي، عندما يحجب القمر وجه الشمس المشرق تمامًا، فإنه ليس من الآمن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية متخصصة للعين لمشاهدة الشمس.

وأردف :”إن مشاهدة أي جزء من الشمس الساطعة من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي مخصص الغرض مثبت على الجزء الأمامي من البصريات سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.”

اقرأ أيضا:

إرشادات ناسا لتجنب الخطر

ووفق إرشادات ناسا فعند مشاهدة المراحل الجزئية لكسوف الشمس مباشرة بالعين والذي يحدث قبل وبعد الكسوف الكلي، يجب على الشخص النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة (“نظارات الكسوف”) أو عارض شمسي آمن محمول باليد في جميع الأوقات.

مسار الكسوف

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الكسوف سيبدأ عند شروق الشمس فوق المحيط الهادئ، ثم يمر عبر المكسيك ويعبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ولاية ماين.

وستشهد معظم أنحاء أمريكا الشمالية كسوفًا جزئيًا، لكن المشاهدين الموجودين في الظل الأعمق – وهو شريط ينزلق من مازاتلان بالمكسيك إلى ساحل نيوفاوندلاند بالقرب من غاندر بكندا – سيشهدون كسوفًا كليًا للشمس.

وقد يلاحظ المشاهدون داخل مسار الكسوف الكلي انخفاضًا في درجة الحرارة، وهدوءًا أو تغيرًا في الرياح، وظهور كواكب لامعة في السماء، وهدوء الطيور والحياة البرية الأخرى.

وتقع العديد من المدن داخل مسار الكسوف الكلي، والذي يتراوح عرضه من 108 أميال إلى 122 ميلاً.