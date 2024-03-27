تركيا.. مشهد صادم لاعتداء بائع على سيدة محجبة وسحلها بوسط السوق!

وطن – اعتقلت السلطات التركية “أ. ش” البالغ من العمر 32 عاماً بعد اعتدائه على سيدة بصفعها وإسقاطها أرضاً في ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

وأظهر مقطع مصور نشرته حريات مشادة كلامية بين رجل بائع وزبونة في إحدى محال الجوال ضمن ولاية إسطنبول بدا أنها تطورت لتتحول إلى شجار واستفزاز من الطرفين.

وتطور الشجار إلى اعتداء من البائع على السيدة المحجبة التي تم صفعها وإسقاطها أرضاً بسبب دفعها واستمرار محاولة إيذائها بمشهد مستفز دفع السلطات لاعتقاله.

Fatih'te kadına darp görüntüleri büyük tepki çekmişti… İstanbul Fatih'te, iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili detayları… pic.twitter.com/aHecNMSXN7 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 27, 2024

اعتقال شاب اعتدى على سيدة في إسطنبول

وبعد القبض على الشاب تبين أنه “أ ش” البالغ من العمر 32 عاماً ولديه سجل جنائي ومطلوب في 11 جريمة ومخالفة وفق ما أكده وزير الداخلية علي يرلي كايا.

ووفق حريات فإن سبب الحادثة إعادة “غطاء هاتف” رفض البائع على ما يبدو إعادته وتطور النقاش إلى شجار أودى به إلى السجن بسبب اعتدائه على السيدة.