لسبب صادم.. رجل يعتدي على سيدة تركية داخل حافلة في إسطنبول (فيديو)

وطن – تعرضت مواطنة تركية للضرب داخل حافلة نقل في مدينة اسطنبول على يد مواطن آخر بعد أن طلبت الجلوس مكان طفل كان بجانبه مما أثار موجة من الغضب والإستياء.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن السيدة التي تدعى “ريحان دميرطاش” كانت تستقل وسائل النقل العام في كاديكوي، تعرضت لهجوم بقبضة اليد من قبل الرجل الذي طلبت منه الجلوس مكان طفله وانعكست تلك اللحظات على الكاميرا الأمنية للحافلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق الواقعة حيث بدت السيدة وهو ترجع من خلف الحافلة وتقف أمام راكب.

لكم وركل سيدة في إسطنبول

وظهرت المرأة وهي تتحدث مع الراكب ولكن النقاش تحول إلى اعتداء حيث قام بلكمها على وجهها وركلها بقدمه اليمنى قبل أن يقوم أحد الأشخاص بمحاولة منعه ويشتبك آخرون معه .

ووفق موقع trthaber التركي وقعت حادثة كاديكوي حوالي الساعة 20.30 في منطقة الجسر. ويُزعم أن المرأة البالغة من العمر 39 عاماً استقلت حافلة IETT رقم 320A للعودة إلى منزلها بعد العمل.

وطلبت السيدة الجلوس مكان الرجل في الحافلة ويدعى محمد وعلى ذلك وقع نقاش لم يعرف ماهيته وبعدها غضب الشخص وفجأة وقف ولكم عين ريحان دميرطاش اليسرى.

ووفق وسائل إعلام تركية فإن الرجل رفض أن تجلس السيدة مكان طفله لكون مريضاً ويتلقى العلاج في مستشفى إرينكوي للطب النفسي وعصبياً لا يمكن السيطرة عليه.

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احتدام النقاش يتطور لاعتداء

وبعد احتدام النقاش فقد الرجل أعصابه وضرب السيدة، حيث لكم وركل السيدة؛ ما أدى لإصابة عينها اليسرى وكدمات في البطن.

وتوجهت ريحان دميرتاش، التي تعرضت للهجوم، إلى مركز الشرطة وقدمت شكوى. وبعد البلاغ تم اعتقال المشتبه فيه.

وقالت المرأة المعتدى عليها بحسب المصدر: “صعدت إلى الحافلة من جسر جوزتيبي. كان هناك طفل صغير بعمر 7 سنوات يجلس بجانب الشخص المعتدي وطلبت منه أن يوقفه لتجلس لأنها تشعر بألم في ركبتيها ويمكن أن يجلس الطفل الذي تبين أنه ابنه في حضنه ولكنه رفض وانفعل وقام بلكمها على وجهها وبطنها

وأضافت :”عندما ضربني شعرت بالغثيان وتوقفت عن التنفس. وكان هناك ضابط شرطة في الحافلة حماني بشجاعة. واتصل بالشرطة

ووفق السيدة المعتدى عليها فإنها توجهت إلى مركز الشرطة وقدمت شكوى كما قررت رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها .