الرئيسية » الهدهد » “ابدؤوا الزحف الآن”.. القسام تبث رسالة محمد الضيف للعرب والمسلمين

“ابدؤوا الزحف الآن”.. القسام تبث رسالة محمد الضيف للعرب والمسلمين

بقلم
"ابدؤوا الزحف الآن".. القسام تبث رسالة محمد الضيف للعرب والمسلمين

وطن – أعاد الإعلام العسكري في كتاب القسام نشر تسجيلاً مقتضباً لقائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف، يوجه فيه رسالة إلى الشعوب العربية.

وكان الضيف في المقطع الصوتي المستعاد يحث الشعوب العربية على اختراق الحدود موجهاً كلامه لعدد من البلدان العربية والإسلامية في مصر ولبنان والجزائر والمغرب العربي وفي باكستان وماليزيا واندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي أن يبدؤوا بالزحف “الآن وليس غداً نحو فلسطين”.

واستدرك محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام والملقب “أبو خالد”:”لا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيوداً تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى.”

وتابع مستشهداً بالآية القرآنية :” انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”.

ويذكر أن محمد الضيف هو واحد من أبرز قيادات كتائب القسام المطلوبين على القائمة الإسرائيلية للاغتيالات، وقد عرضت إسرائيل مبلغا كبيرا لمن يدلي بمعلومات عنه.

من هو محمد الضيف؟

ومحمد الضيف واسمه الحقيقي “محمد دياب إبراهيم المصري (أبو خالد)، هو القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وقد تم اعتقاله عدة مرات وجرت محاولات لاغتياله. وهو أيضا أحد أهم المطلوبين للكيان الصهيوني منذ عام 1995.

  • اقرأ أيضا:
ظنّوا أنه مصاب بـ”شلل” .. فيديوهات محمد الضيف تصدم الاستخبارات الإسرائيلية

اعتقله جيش الاحتلال سابقاً، واعتقلته أيضا سلطات محمود عباس، وحاولت أجهزة المخابرات الصهيونية «الشاباك، والموساد» اغتياله أكثر من 7 مرات وفشلت، وأصيب إصابة بالغة في إحدى المحاولات. قَتَلَ الاحتلال الصهيوني عائلته، ودمّر بيته في إحدى هذه المحاولات عام 2014.

قد يعجبك أيضاً

زوج يعرض زوجته لممارسة الجنس مقابل المال

في رمضان .. زوج يعرض زوجته على فيسبوك لممارسة الرذيلة مقابل المال!

فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

سعودي شاذ جنسيا يفجر موجة غضب ويعلن أنه حامل: "طلع مني دم"

سعودي شاذ جنسيا يفجر موجة غضب ويعلن أنه حامل: “طلع مني دم” (فيديو)

اعترافات ضابط شرطة سابق متهم بواقعة اغتصاب برلمانية في مجلس النواب المصري

اعترافات مفاجئة من ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها!

إسرائيل تلوح باجتياح رفح بعد العيد: "ننسق الهجوم مع مصر".. هل تفعلها أم تهدف لزيادة الضغط على حماس؟

إسرائيل تلوح باجتياح رفح بعد العيد: “ننسق الهجوم مع مصر”.. هل تفعلها أم تهدف لزيادة الضغط على حماس؟

نجوى كرم تثير الجدل: "السيد المسيح كان سهران عندي ولابس مخمل أرجواني"

نجوى كرم تثير الجدل: “السيد المسيح كان سهران عندي ولابس مخمل أرجواني” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior