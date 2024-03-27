“ابدؤوا الزحف الآن”.. القسام تبث رسالة محمد الضيف للعرب والمسلمين

وطن – أعاد الإعلام العسكري في كتاب القسام نشر تسجيلاً مقتضباً لقائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف، يوجه فيه رسالة إلى الشعوب العربية.

وكان الضيف في المقطع الصوتي المستعاد يحث الشعوب العربية على اختراق الحدود موجهاً كلامه لعدد من البلدان العربية والإسلامية في مصر ولبنان والجزائر والمغرب العربي وفي باكستان وماليزيا واندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي أن يبدؤوا بالزحف “الآن وليس غداً نحو فلسطين”.

🔻كــ.ـتائب القســ ام تعيد نشر رسالة موجهة من قائد هيئة الأركان محمد الضيف، إلى الشعوب العربية. pic.twitter.com/pAQwhIjsfM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2024

واستدرك محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام والملقب “أبو خالد”:”لا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيوداً تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى.”

وتابع مستشهداً بالآية القرآنية :” انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”.

ويذكر أن محمد الضيف هو واحد من أبرز قيادات كتائب القسام المطلوبين على القائمة الإسرائيلية للاغتيالات، وقد عرضت إسرائيل مبلغا كبيرا لمن يدلي بمعلومات عنه.

كتائب القسّام تعيد بث فيديو لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف “أبو خالد”: “ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو #فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير #المسجد_الأقصى“.#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/c75RT6JwuJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 27, 2024

من هو محمد الضيف؟

ومحمد الضيف واسمه الحقيقي “محمد دياب إبراهيم المصري (أبو خالد)، هو القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وقد تم اعتقاله عدة مرات وجرت محاولات لاغتياله. وهو أيضا أحد أهم المطلوبين للكيان الصهيوني منذ عام 1995.

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اعتقله جيش الاحتلال سابقاً، واعتقلته أيضا سلطات محمود عباس، وحاولت أجهزة المخابرات الصهيونية «الشاباك، والموساد» اغتياله أكثر من 7 مرات وفشلت، وأصيب إصابة بالغة في إحدى المحاولات. قَتَلَ الاحتلال الصهيوني عائلته، ودمّر بيته في إحدى هذه المحاولات عام 2014.