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شاهد رد فعل وزير الدفاع الإسرائيلي تجاه هتافات مؤيدة لفسطين أمام الخارجية الأمريكية

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رد فعل وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت تجاه هتافات مؤيدة لفسطين أمام الخارجية الأمريكية

تجمع عدد من المؤيدين لفلسطين، أمام مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، أثناء وصول وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأظهرت لقطات مصورة، نزول غالانت من سيارة أوصلته إلى مقر الخارجية الأمريكية، فيما كانت الهتافات تصدح “فلسطين حرة”.

ويبدو أن غالانت صدمه المشهد، فأخذ يُلقي عدة نظرات إلى تجمع المؤيدين لفلسطين، وتظهر على وجهه علامات التعجب.

لقاء بلينكن وغالانت

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت خلال اجتماع في واشنطن، من مخاطر اجتياح مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وجدّد بلينكن، التأكيد على رفض الولايات المتحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة حركة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واشعة النطاق في رفح.

وأضاف أنّ الوزير الأميركي شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين، وفق البيان.

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توترات إسرائيلية أمريكية

وعقد الاجتماع بين بلينكن وغالانت، في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، الإثنين، بعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية.

وألغت إسرائيل الزيارة احتجاجاً على عدم استخدام واشنطن حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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