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اغتيال مروان عيسى .. “إسرائيل” تؤكد والكلمة الفصل للمقاومة

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اغتيال مروان عيسى

وطن – أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اغتيال القيادي في كتائب القسام مروان عيسى نائب محمد الضيف قائد الذراع العسكري لحركة حماس، بدون أي تأكيد من قبل المقاومة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إنّ عملية استهداف القيادي في حماس مروان عيسى وقعت قبل أسبوعين (في الحادي عشر من مارس الجاري)، في مخيم النصيرات.

وأضاف أن عملية استهداف القيادي في حماس مروان عيسى تمت بالتنسيق مع الشاباك.

وذكر المتحدث باسم الجيش أنّ مروان عيسى هو الشخصية رقم 3 في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أنّه تمّ اغتيال مروان عيسى برفقة مسؤول الوسائل القتالية في حماس غازي أبو طماعة.

ولم يكن هذا الإعلان الأول من قبل جيش الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى، منذ الغارة التي قال الجيش إنها استهدف بها القيادي في القسام.

ولم يصدر أي إعلان من قِبَل كتائب القسام، سواء بالنفي أو التأكيد، على ما أعلنه جيش الاحتلال حتّى الآن.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في تصريحات سابقة استشهاد مروان عيسى، في غارة إسرائيلية.

وكانت تقارير فلسطينية تحدثت عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين في الغارة. فيما رافق القصف انقطاع الإنترنت والكهرباء.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أفيد بأن محمد عيسى، نجل مروان، استشهد في غارة جوية. بينما توفي ابنه الأكبر منذ حوالي عام بسبب المرض.

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