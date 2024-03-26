اغتيال مروان عيسى .. “إسرائيل” تؤكد والكلمة الفصل للمقاومة

وطن – أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اغتيال القيادي في كتائب القسام مروان عيسى نائب محمد الضيف قائد الذراع العسكري لحركة حماس، بدون أي تأكيد من قبل المقاومة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إنّ عملية استهداف القيادي في حماس مروان عيسى وقعت قبل أسبوعين (في الحادي عشر من مارس الجاري)، في مخيم النصيرات.

وأضاف أن عملية استهداف القيادي في حماس مروان عيسى تمت بالتنسيق مع الشاباك.

מצורפת תעודת זהות על מרואן עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של חמאס:

>> pic.twitter.com/DU05LrwyLN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2024

وذكر المتحدث باسم الجيش أنّ مروان عيسى هو الشخصية رقم 3 في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أنّه تمّ اغتيال مروان عيسى برفقة مسؤول الوسائل القتالية في حماس غازي أبو طماعة.

מצורפת תעודת זהות על ע׳אזי אבו טמעאה, ראש מטה הסיוע הקרבי והמנהלתי של חמאס: pic.twitter.com/qql9UHSYzZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2024

ولم يكن هذا الإعلان الأول من قبل جيش الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى، منذ الغارة التي قال الجيش إنها استهدف بها القيادي في القسام.

ولم يصدر أي إعلان من قِبَل كتائب القسام، سواء بالنفي أو التأكيد، على ما أعلنه جيش الاحتلال حتّى الآن.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في تصريحات سابقة استشهاد مروان عيسى، في غارة إسرائيلية.

وكانت تقارير فلسطينية تحدثت عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين في الغارة. فيما رافق القصف انقطاع الإنترنت والكهرباء.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أفيد بأن محمد عيسى، نجل مروان، استشهد في غارة جوية. بينما توفي ابنه الأكبر منذ حوالي عام بسبب المرض.