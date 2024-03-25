مرتضى منصور: سأقاضي قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار (فيديو)

وطن – توعد المستشار المصري المثير للجدل مرتضى منصور، برفع دعوى قضائية على قناة الجزيرة القطرية مطالباً إياها بغرامة 200 مليار دولار، حالة إذا لم يثبتوا أنه تم فصله من عمله القضائي.

وانتقد مرتضى ما استشهد به الإعلامي عمار تقي، مما نشره موقع قناة الجزيرة من معلومات بشأن استقالته من القضاء في أواخر عام 1983، إذ أشار الموقع إلى أنه فصل بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى نظرا لمخالفات قام بها، وليس احتجاجا على عرض فيلم سينمائي شوه صورة السلطة القضائية.

وأوضح مرتضى منصور خلال برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه عمار تقي، أنه قدم الاستقالة في عام 1984 وليس كما نُشر، متحديا قناة الجزيرة بإثبات واقعة الفصل.

وقال: “أتحدى الجزيرة يطلعوا ورقة تقول إنه تم فصلي وإلا هقاضيهم وأطلب 20 مليار دولار”.

#مرتضى_منصور: سأقاضي قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار — القبس (@alqabas) March 24, 2024

وأضاف أنه يتحدى قناة الجزيرة والمسؤلين عنها ووزير العدل والنائب العام اللذين كانا موجودين آنذاك أن يخرجا قرار الفصل، وتابع “وجاء قبول الاستقالة برسالة أرسلت إليه بتاريخ 4/4/ 1984 ومفادها قبلنا استقالتك وجميع وكالات الأنباء العالمية نشرت الخبر حينها.”

وهدد مرتضى قناة الجزيرة بتغريمها بمبلغ 20 مليار دولار إلى أن تثبت الورقة التي تم اتخاذ قرار فصلي –كما قال- وتابع :” عايز قناة الجزيرة تجبلي عكس ده”.

واستدرك:”هذا مستند والاستقالة محفوظة بمحضر جلسة”.

و”الصندوق الأسود” برنامج حواري يقدمه الإعلامي عمار تقي ويستضيف مجموعة من الشخصيات الذين عاصروا أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية المهمة التي مرت على الكويت، ليُدلوا بشهادتهم بشكل وثائقي.

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من أهم الشخصيات الكويتية التي استضافها البرنامج عبد الله النفيسي، أما الشخصيات غير الكويتية التي استضافها البرنامج الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق، والنائب في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي.