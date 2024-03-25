“كل الأردن مع حماس”.. حشود ضخمة تحاول اقتحام السفارة الإسرائيلية والأمن يعتدي على المتظاهرين

وطن – جدّد الأردنيون، مظاهراتهم التضامنية مع قطاع غزة، حيث احتشد المئات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.

وحاول المتظاهرون، اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، إلا أن القوات الأمنية تدخلت ومنعت وصول المحتجين وقامت بتفريقهم.

الشعب الأردني يحاصر سفارة الاحتلال في عمّان رغم القمع الأمني ..

ليلة ساخنة .. #الاردن pic.twitter.com/9nLgaLBtcq — أنيس منصور (@anesmansory) March 24, 2024

اعتداء الأمن على المتظاهرين

وأظهرت لقطات مصورة، اعتداء الشرطة الأردنية على المتظاهرين واعتقلت بعضهم، أثناء منعها وصولهم لمقر السفارة الإسرائيلية.

جموع غفيرة من الشباب الأردني يحاصرون سفارة الاحتلال في عمان، مع وجود حشود من قوات الشرطة تحول دون الوصول للسفارة، وأبناء عن استخدام الغاز لتفريق المتظاهرين!!#غزة_الآن#الأردن_اليوم#مستشفی_الشفاء pic.twitter.com/rZttCMcsXO — الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ (@SupportProphetM) March 24, 2024

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناقات.

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار..إلخ الآية هذا شرف كبير لنشامي #الأردن وهو دليل على حب الله لهم لأن الله لا يثبّط من يكره إنبعاثهم! ولكن يجب أن لا يبرحوا ولا يرتدوا على أدبارهمpic.twitter.com/tJPvqkIntO — المسلمون في الهند (@MuslimsinIndia7) March 25, 2024

وردد المتظاهرون هتافات “كل الأردن مع حماس.. بالروح والدم نفديك يا أقصى”.

كل الأردن مع حماس شعارات قوية في مظاهرات النشامى pic.twitter.com/aLXWy3BEWy — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) March 25, 2024

وقفات تضامنية مع غزة

أردنيًّا أيضًا، شارك مئات الطلبة في الجامعة الأردنية الحكومية بالعاصمة عمّان، والجامعة الهاشمية الحكومية في محافظة الزرقاء، في وقفة “الهبة الطلابية” نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، في ظل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

الأردن بتتحرك لغزة! pic.twitter.com/9dVaLZx3SL — Aya Hijazi آية حجازي 🇵🇸 (@ItsAyaHijazi) March 24, 2024

جاء ذلك تلبية لدعوة “الملتقى الطلابي لدعم المقاومة” (تجمع طلابي) تعبيرا عن رفض الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، ومطالبة العالم الحر والدولة الأردنية بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات والوقوف بوجه غطرسة الاحتلال.