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“كل الأردن مع حماس”.. حشود ضخمة تحاول اقتحام السفارة الإسرائيلية والأمن يعتدي على المتظاهرين

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اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن

وطن – جدّد الأردنيون، مظاهراتهم التضامنية مع قطاع غزة، حيث احتشد المئات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.

وحاول المتظاهرون، اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، إلا أن القوات الأمنية تدخلت ومنعت وصول المحتجين وقامت بتفريقهم.

اعتداء الأمن على المتظاهرين

وأظهرت لقطات مصورة، اعتداء الشرطة الأردنية على المتظاهرين واعتقلت بعضهم، أثناء منعها وصولهم لمقر السفارة الإسرائيلية.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناقات.

وردد المتظاهرون هتافات “كل الأردن مع حماس.. بالروح والدم نفديك يا أقصى”.

وقفات تضامنية مع غزة

أردنيًّا أيضًا، شارك مئات الطلبة في الجامعة الأردنية الحكومية بالعاصمة عمّان، والجامعة الهاشمية الحكومية في محافظة الزرقاء، في وقفة “الهبة الطلابية” نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، في ظل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك تلبية لدعوة “الملتقى الطلابي لدعم المقاومة” (تجمع طلابي) تعبيرا عن رفض الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، ومطالبة العالم الحر والدولة الأردنية بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات والوقوف بوجه غطرسة الاحتلال.

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