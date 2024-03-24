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مشهد مرعب من مكة.. دهس صائمين على مائدة إفطار جماعي (فيديو)

بقلم
مشهد مرعب من مكة.. دهس صائمين على مائدة إفطار جماعي

وطن – تحولت مأدبة إفطار رمضاني في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إلى كارثة أودت بحياة شخص وإصابة 21 آخرين في مكان تناولهم الإفطار مغرب، الخميس الماضي، بجوار مسجد في المدينة المقدسة.

وهرعت الفرق الإسعافية وآليات الدفاع المدني والجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ على الفور، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الضحايا كانوا على سفرة فطور جماعي في أحد الشوارع الجانبية، عندما جاءت سيارة مسرعة بطريقة جنونية ولم يستطع السائق السيطرة على كوابح السيارة فقام بدهسهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” عدداً من الأشخاص وهم يجلسون وبعضهم كان يقف بجانب سيارة “بيك آب” وفجأة تداهمهم سيارة بعد أن اصطدمت بسيارات أخرى لتدهسهم.

من جانبها أفادت إدارة المرور في مكة بوقوع حادث مروري ناتج عن انحراف سيارة بسبب السرعة الزائدة والأمطار.

وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها، إثر القيادة بسرعة عالية، حيث نتج عنه إصابات طفيفة وحالة وفاة.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للحادث، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وكاميرا المراقبة الأمنية، وفقا لحساب “الأمن العام” على منصة “إكس”.

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