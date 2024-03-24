مشهد مرعب من مكة.. دهس صائمين على مائدة إفطار جماعي (فيديو)

وطن – تحولت مأدبة إفطار رمضاني في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إلى كارثة أودت بحياة شخص وإصابة 21 آخرين في مكان تناولهم الإفطار مغرب، الخميس الماضي، بجوار مسجد في المدينة المقدسة.

وهرعت الفرق الإسعافية وآليات الدفاع المدني والجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ على الفور، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة.

#الأمن_العام:

مرور العاصمة المقدسة يباشر حادث انحراف مركبة عن مسارها إثر القيادة بسرعة عالية. pic.twitter.com/dosuTrdCmQ — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 22, 2024

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الضحايا كانوا على سفرة فطور جماعي في أحد الشوارع الجانبية، عندما جاءت سيارة مسرعة بطريقة جنونية ولم يستطع السائق السيطرة على كوابح السيارة فقام بدهسهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” عدداً من الأشخاص وهم يجلسون وبعضهم كان يقف بجانب سيارة “بيك آب” وفجأة تداهمهم سيارة بعد أن اصطدمت بسيارات أخرى لتدهسهم.

من جانبها أفادت إدارة المرور في مكة بوقوع حادث مروري ناتج عن انحراف سيارة بسبب السرعة الزائدة والأمطار.

🔴 متداول | 21 متوفي وعدة مصابين في مكة المكرمة وقت اذان المغرب كانو جميعا على سفرة فطور عامة على أحد الشوارع الجانبية عندما جائت سيارة مسرعة بطريقة جنونية لم يستطيع السائق السيطرة على القيادة بدهسهم pic.twitter.com/zazNzbevlB — البيان نيوز (@albyaan_) March 23, 2024

وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها، إثر القيادة بسرعة عالية، حيث نتج عنه إصابات طفيفة وحالة وفاة.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للحادث، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وكاميرا المراقبة الأمنية، وفقا لحساب “الأمن العام” على منصة “إكس”.