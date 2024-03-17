فيديو مروع من العراق.. فتح النار على مأدبة إفطار جماعي في بغداد

وطن – تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على باكستاني، هاجم مأدبة إفطار قرب جامع الإمام الأعظم في منطقة الأعظمية ببغداد.

وكان أحد الأشخاص ويدعى “شعيب باكستاني الجنسية قام بإطلاق النار على المواطنين أثناء مأدبة إفطار جماعي ضمن جامع أبو حنيفة بمدينة الأعظمية، مساء الأحد، وفر من المكان.

كاميرات المراقبة توثق مشاهد مطاردة الباكستاني والذي فتح النار بشكل عشوائي بمنطقة الاعظمية ما اسفر عن إصابة منتسب أمني بجروح متوسطة. https://t.co/7SQacVUYxK pic.twitter.com/sRi4dClMUN — سيّدْ عبدالزهره أَلذَبحْاوُيِ (@Althebhawy) March 17, 2024

وعلى الفور قام عناصر من الشرطة بملاحقته داخل الازقة، ليقوم بإطلاق النار وإصابة أحد المنتسبين.

وتم القبض على المتهم وتسليمه أصولياً إلى مركز شرطة الاعظمية، لمعرفة الملابسات والجهة التي تقف خلفه.

باكستاني الأعظمية

وأظهر مقطع فيديو رصدته”وطن” شخصاً يرتدي ثياباً سوداء وهو يركض وسط طريق عام، قبل أن يظهر شخصان وهما يركضان خلفه ثم يوقعانه أرضا ويسيطران عليه بعد أن انضم إليهم أشخاص آخرون.

لحظة القبض على باكستاني هاجم مأدبة إفطار قرب جامع الإمام الأعظم في بغداد

#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/VLAbhfFv9g — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 16, 2024

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أن “باكستاني الأعظمية” قاد الأجهزة الأمنية إلى “شبكة مجرمة” في منطقة بغداد الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في “فيسبوك” أن “التحقيقات مع المتهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية الذي أطلق النار على أحد منتسبي قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة (رض)، بينت أن المتهم الملقى القبض عليه هو أحد أفراد شبكة مجرمة نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من (5) متهمين”.

الجاني كشف عن عصابة

وأضافت: “إذ شرعت مفارز الاستخبارات بالبحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة”، مبينة أن” أحدهم قام بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب.

وكان رد فعل القوة فورياً وإصابة هذا المتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها “دخلت العاصمة بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أي مستمسكات أصولية أو أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية”.

وأشارت إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.