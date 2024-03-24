علي جمعة يثير جدلا بما قاله عن “المخنثين” ويجيز عمليات التحول الجنسي (فيديو)

وطن – عاد مفتي مصر السابق علي جمعة ليثير الجدل من جديد بفتاويه الغريبة، خلال برنامجه الرمضاني “نور الدين” الذي يبث على شاشة التلفزيون المصري.

ولدى سؤاله من أحد المتابعين حول من يقوم بإجراء عمليات “تحول جنسي” نظرا لوجود تغير في الجينات، قال الشيخ المثير للجدل علي جمعة: “هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين، وهو الشخص المخنث في لغة العرب.”

علي جمعة: عمليات التحول الجنسي جائزة بشروط

وأوضح:”وهو الذي يولد به خلل ما في التركيبة العضوية فيخرج (محير)، يمكن يكون أنثى فيكتب ذكرا، والعكس، والفقهاء أطلقوا عليه المُشكل له صور وأوضاع معينة عضوية ونفسية وطبية”.

وتابع جمعة أن هناك في مصر لجنة للفصل في هذه الحالات وتبيان الحكم الشرعي، حيث تتشكل من الأطباء ومندوبين من الأبحاث البيولوجية والإفتاء، ويكتبون تقرير عما يطلبه تلك الحالة.

وأجاز علي جمعة في فتواه “إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية من هذه اللجنة”.

ويأتي ذلك في وقت يعتبر أغلب علماء المسلمين أن هذه العمليات محرمة شرعا، لما فيها من تغيير لخلق الله، وانحراف عن الفطرة، ولا يرخص في هذه العمليات إلا لمن كانت حالته مشتبهة، كأن يكون الشخص في حقيقته أنثى لكن أعضاءه تشبه أعضاء الذكور، فتجرى له العملية ليعاد إلى حالته الطبيعية.

فتاوى غريبة

واعتاد علي جمعة الذي تولّى منصب مفتى الديار المصرية في الفترة بين 2003 إلى 2013 على إصدار فتاوى غريبة أعتبرها البعض شاذة، فيما ذهب آخرون إلى القول أنها مداهنة للنظام المصري ورضوخ للإملاءات العلمانية.

ولا يُستبعد أيضا وفق نشطاء، رضوخه للفرق التبشيريّة التي تسعى بكل ما تملك إلى تشويه صورة الإسلام ودستوره الحياتي الأمثل.

حيث زعم في البرنامج ذاته أن المكياج والتجميل مباحين للمرأة وبعض أنواع “التاتو” حلال والميكروبيلدنغ” حسب قوله. كما ادعى أن الجنة ليست حكراً على المسلمين وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضا سيدخلون الجنة.

واعتبر علي جمعة أن النار من الممكن أن تكون أداة لتخويف الناس في الدنيا فقط من عقاب الله، فلا يؤذون أحداً.